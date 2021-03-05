【星二代】龔慈恩仙氣女兒林愷鈴20+1　音樂造詣高IB尖子讀港大建築系

▲ 龔慈恩仙氣女兒林愷鈴20+1，音樂造詣高IB尖子讀港大建築系。

龔慈恩跟前夫林煒育有一對子女，長女林愷鈴（Ashley）日前迎來21歲生日，她在個人社交媒體上載媽媽與18歲胞弟林卓毅一同慶生的照片，她簡單寫下一句，「我很高興成為一個活着的人。」

▲ 林愷鈴氣質非凡。（kaening IG）

Ashley盡得父母優質基因，有著天生的標致美貌和星味，與媽媽龔慈恩像餅印一樣，加上身高173cm的高佻身材，被網民封為「最美星二代」。除了亮眼的外形外，Ashley亦才華橫溢，琴棋書畫瓣瓣掂，而且8歲已考獲八級鋼琴資格，更曾參加圍棋、劍擊及小提琴等不同課外活動。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「最美星二代」品學兼優

除此，Ashley品學兼優，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系，目前是三年級生。Ashley曾接受TOPick訪問時表示，對於未來發展，她會繼續讀好書做好工作，但不會被一條路局限自己，

雖然在演藝工作上會有壓力、會沮喪及覺得自己有所不足，但正因為遇上很多能幹的人，才會想增值自己、學習更多技能，才可以一直進步。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

星媽龔慈恩分享育兒心得

龔慈恩與台灣演員林煒於1999年結婚，她為了家庭淡出演藝圈，更搬至台灣，但在2019年爆出林煒偷食事件後，兩人宣佈離婚，林煒搬離香港返回台灣定居。她曾於TOPick訪問裡分享教導子女心得，她只是依據二人性格及專長而「因才施教」。

囡囡較順從及肯於嘗試，叫她學甚麼都甚少Say No，過後由我判斷是否適合她。反而囝囝較有主見，直接跟我說不想學，我亦不會強迫。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳