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【商場優惠】MOKO新世紀廣場推出旺角Dining Delights活動　餐飲消費高達半價回贈晚市6pm後加碼額外賞

休閒消費 11:46 2021/03/05

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

MOKO新世紀廣場推出旺角Dining Delights活動，餐飲消費高達半價回贈。（商場提供）

疫情近日漸緩和，限聚令放寬兼延長晚市堂食，新鴻基地產旗下的旺角MOKO新世紀廣場，由3月8日起至4月16日會推出旺角Dining Delights活動，並加推AFTER 6晚市現金賞，讓港人吃到盡、賺到盡。

旺角Dining Delights消費適用於場內近40間食肆，有中、西、日及多國美食。（商場提供）

旺角Dining Delights

MOKO新世紀廣場聯同場內近40間食肆推出旺角Dining Delights獎賞，由即日起至4月16日The Point會員於指定食肆即日以電子貨幣消費滿$200送$50贈券、滿$400送$100贈券，最高滿$1,000會送$500，多食多送，更可換領免費泊車優惠及會員積分，高達50%回贈。

晚市更加推AFTER 6額外獎賞，除餐飲贈券及免費泊車外，憑晚上6時後發出的即日餐飲發票，即額外送$50指定食肆贈券。

The Point會員於場內指定食肆即日以電子貨幣消費滿指定金額，即獲取商場餐飲贈券、2小時免費泊車及會員積分。（商場提供）

MOKO血拼之選：週末消費賞

除連續40日餐飲優惠外，商場同期舉辦「MOKO血拼之選：週末消費賞」，由3月6日至4月25日期間逢周末及公眾假期，The Point會員即日於任何商戶以電子貨幣消費滿$1,500，即送$100新地商場贈券，而消費滿$6,000，即送$400新地商場贈券及$100指定商戶贈券。

商場同時推出超過3,500份獨家禮品，包括5,000會員積分通行證、商戶贈券、熱門家電及廚具等，讓會員即時以積分換領。

同場加映：簡易越式氣炸春卷食譜【下一頁

記者︰黃依情

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