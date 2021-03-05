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【Staycation】入住5星級酒店驚見曱甴出沒　廁所堆積嘔吐物港男大呻：唔會再去

健康 12:01 2021/03/05

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港男入住5星級酒店驚見曱甴出沒，廁所堆積嘔吐物。

疫情持續，未能到海外旅遊之際，不少人會去酒店staycation。近日有網民分享入住本港某5星酒店時的不快經歷，他指酒店房間衛生情況惡劣，馬桶有疑似嘔吐物和頭髮，投訴後獲安排轉房，未料另一房間驚見曱甴爬行，令事主大呻「唔會再去」。

事主於Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」發文，指早前入住尖沙嘴一間5星酒店，惟發現衛生情況惡劣。事主獲安排的第一個房間，馬桶上驚見疑似嘔吐物和頭髮，隨即要求要求執房，酒店職員指「呢啲係回湧」，並為事主轉房。

沒想到，當事主轉到另一房間後，竟發現房內有曱甴，他立即投訴，酒店其後派人上房捉。

但捉完都成晚瞓唔着，成日驚住有曱甴爬上床。

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翌日check out時，前台經理向事主道歉，表示會找滅蟲公司來處理，並讓事主選擇延遲check out或下次入住升級房間作補償，但事主都一一拒絕，「住得咁唔舒服，我想early check out添啦」，又指：

根本懲罰嚟，而且我唔想再去，唔使upgrade，只係想提醒其他人小心中伏。

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責任編輯：羅嘉欣

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