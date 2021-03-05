【驚螫打小人】驚螫「打小人」鵝頸橋大排長龍　股票經紀「求財運」少女怒「打前度」

▲ 今日是驚螫，不少市民到銅鑼灣鵝頸橋底「打小人」。

今日（5日）是驚螫，疫情之下仍吸引不少市民專程到銅鑼灣鵝頸橋底「打小人」祈福。有檔主表示今年的人流較以往少，惟仍需等候約兩小時，中午時分共逾80人等候排隊，其中有市民到場希望可以祁求來年旺財，亦有女士因不忿「被分手」而到場先後兩次「打前度」。

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驚蟄是中國24節氣之一，而「打小人」向來是驚蟄最著名的傳統習俗。今日中午1時許，TOPick記者現場所見，有檔口的逾30人排隊等候，所有攤檔輪候人數共逾80人。現年30多歲，任職股票經紀的馬先生表示，10年前曾「打小人」求增財運，往後數年收入有見提高，適逢今年股市淡靜，因而今日在中午12時收市後，再次到鵝頸橋下「打小人」，祁求來年旺財。

今年首次「打小人」的年輕女士Evelyn更先後排隊兩次「打小人」，對象為前任男朋友。她表示二人在拍拖之時相安無事，但卻無故「被飛」，故今早到場輪「打小人」。

71歲的羅小姐則希望來年遠離小人和是非，但不會指名道姓「打小人」，認為若對方有事故，自己也會「不安樂」，又指今日剛巧經過附近，看到很多人排隊故亦湊熱鬧，強調自己非每年恆常前來。

對於鵝頸橋下人流多，她不擔心增加傳播風險，認為做好個人防護措施，現場亦有有多處火種燃燒香燭冥強，高溫能殺死病毒。她表示，男女之情合則來不合則去，不用過於強求，因此認為毋須為愛情「打小人」。

鵝頸橋一帶約有10個檔口營業，其中一名檔主三姑的女兒表示，人流較往年少，相信與疫情有關，往年攤擋之間水洩不通，人們難以行走，惟今年人流疏落，客人排隊一般的輪候時間由以往的3小時減至今年的2小時。她表示，昨晚已與母親在鵝頸橋營業，並在鵝頸橋過夜通宵「打小人」，今早亦特意請假與母親繼續開檔。

她稱，一般人要求打走職場上的「小人」，並祈求疫情早日消退和來年賺更多錢。至於有甚麼人不可以「打小人」？她續指，一般來說「打小人」沒有忌諱，惟有部分客人會怕紅白二事相沖而不打。

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「驚蟄」在民間的說法就是冬眠的動物被春雷驚醒，包括蛇蟲鼠蟻、白虎等。古人相信驚蟄是白虎作惡日子，所以會在驚螫當日祭白虎，包括買來香燭、豆腐、大豆芽菜、綠豆及一塊生肥豬肉拜祭，拜祭期間會把肥豬肉放在「白虎」中，寓意是叫白虎吃飽，不要傷害人，以保佑平安大吉。至現代人就會視「小人」為白虎，成為被驅趕對象，故有「打小人」的習俗。

「打小人」一般會在陰暗地方進行，據香港旅遊發展局指，鵝頸橋底面對三岔路口是最佳的「三煞位」，煞氣夠大，可用作克制小人，故為最理想「打小人」的地點。

怎樣「打小人」才算正宗？一般而言，市民需要先買一套祭小人的衣紙，其後在小人紙上填上「小人」姓名及時辰，再上香向神明稟告，並用一隻舊拖鞋或鞋，按「打小人」歌訣一邊唱一邊打，即我們常聽到的「打你個死人頭，打到你有氣無得唞！」等。其後，會燒祭小人的衣紙，期間會在火堆上灑米，用意請走小人。

「打小人」早年更成為香港特有的文化，被香港民政事務局初步列為63項「非物質文化遺產」之一。

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記者：陳麗娜、郭詩詩