40+ 職場女性唔易做　慎防更年期提早報到

今時今日，無論是事業強人還是賢妻良母，都要面對來自生活各方面的壓力，加上不良生活習慣，即使未到40歲，身體機能可能已逐漸衰退，造成女性週期紊亂、經量突然變多或變少。40至50歲是女性保養身體的黃金10年，及早進行調理和保養，有助輕鬆過渡更年期，而且補得好還可幫助延緩衰老呢！



職場女性易成「早更」高危一族？

近年，除了慢性長期疾病等有年輕化的趨勢，原來女性提早出現更年期的情況亦愈見普遍，即是俗稱的「早更」。一般而言，女性會在45至55歲之間進入更年期，可是由於壓力過大、不良的作息、飲食習慣等，令她們容易出現氣血不足，腎陰虧虛，致使女性早在40歲之前便提早經歷週期紊亂，亦伴隨忟憎心煩、潮熱出汗，甚至失眠等症狀。尤其香港職場女性長期處於高壓的工作環境，同時肩負照顧家庭的責任，種種壓力導致提早出現機能衰退的現象。此外，也有少數女性因為遺傳或先天腎氣不足而導致提早踏入更年期。假如較一般女性提早10年出現更年期情況，骨質密度和心血管系統會有較大的負面影響。



身體在變「更」？ 留意4大症狀警號！

更年期泛指停止女性週期前後，令生理和心理都出現變化。大家可留意自身有否發生以下更年期症狀：

1. 潮熱盜汗：沒來由地心跳加快；與人對話時突然滿臉通红，渾身是汗；半夜燥熱、流汗睡不好，出現失眠或驚醒；

2. 心煩氣躁：精神難以集中，容易激動，甚至性情大變，令人難以相處，影響同事及家人的關係；

3. 週期紊亂：經量突然變多或變少；週期延遲或提早，變得不規律；來經逐漸縮短，以至停止；

4. 腰膝痠軟：容易感到疲倦乏力，體能大不如前；全身肌肉痠痛、手腳關節疼痛。



食療藥膳 養生有法

從中醫角度，女性因氣血不足，腎陰虧虛，影響了女性機能系統。我們固然無法阻止更年期的到來，但可以延緩出現更年期的症狀，不妨以藥膳湯水改善體質，有助維持良好體態，預防提早進入更年期。

百合桂圓紅棗粥

生熟地螺頭湯

中藥解決根源問題 幫妳「更年」一身輕

為紓緩和預防更年期的不適，有些人會選擇服用西藥或遵從西方療法，可是並非人人適合，且成效不一，甚至伴隨出現副作用；除了食療、按摩穴位，也有些人會透過服用中藥達致補益氣血，調理身體機能，或可有助延遲更年期的到來，以及紓緩各種不適症狀。

維特健靈「更年輕」根據中國古方，以多種純名貴中草藥，包括熟地黃、山茱萸、茯苓、牡丹皮等，配合先進科技提煉而成，安全有效，且無副作用。配合長期服用，可達至滋陰保腎作保健用途，改善體質之效。

經臨床測試，受訪者服用「更年輕」配方一個月後，當中90%證實成功改善更年期症狀，紓緩煩躁易怒、面紅潮熱、失眠等不適，讓身心保持最好狀態，優雅從容度過每一天！

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