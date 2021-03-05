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電影節修復王家衛4部經典　重映花樣年華+墮落天使+2046+春光乍洩

娛樂 11:54 2021/03/05

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《春光乍洩》

為紀念澤東電影成立三十周年，香港國際電影節繼五年前「花樣的年華  澤東25」專題節目後，今屆再度推出「澤東三十  念念不忘」，為影迷帶來全新修復的王家衛代表作──《墮落天使》（1995）、《春光乍洩》（1997）、《花樣年華》（2000）及《2046》（2004）。

王家衛繼2008年將《東邪西毒》（1994）重新剪輯而成《東邪西毒終極版》後，進一步令四部傑作煥然一新。澤東的修復工作不單回復電影當年公映原貌，更利用最新科技精益求精，達致當初因技術限制而無法實現的聲畫效果，實踐王家衛的創作初衷。

《墮落天使》

四部修復經典作的質素全面提升，更臻完美。《墮落天使》以CinemaScope格式放映，回復當年王家衛本想以闊銀幕變形鏡頭效果公映的初衷，突顯人心距離，展現都市中墮落凡塵的孤寂靈魂。

《春光乍洩》精簡了梁朝偉的獨白，戲中極富實驗色彩的視覺風格更見震撼。

《花樣年華》

去年值20周年紀念以全新4K數碼修復的《花樣年華》，將畫面與混音修繕至導演心目中的最理想狀態，濃烈慾望與壓抑情感的交戰更顯深邃。

《2046》重回既熟識且陌生的情感空間，邀請觀眾重新出發，體驗耳目一新的聲色盛宴。

《2046》

四部經典將於香港文化中心大劇院的大銀幕獻映，各只映一場。《花樣年華》與《春光乍洩》放映當晚更是該中心首次作4K數碼放映。

第45屆香港國際電影節將於2021年4月1日至12日期間，門票由3月18日起開始發售，公眾可透過網上（www.hkiff.org.hk）訂票，亦可在各大城市售票網（只限文化中心、大會堂、藝術中心、大館放映場次）或MCL Cinema的網頁、流動購票應用程式、K11 Art House票房（只限K11 Art House放映場次）購買。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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