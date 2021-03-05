【新景點】日清「合味道紀念館」將登陸尖沙咀　3大體驗工作坊市民可自製杯麵【內附詳情】

▲ 日清「合味道紀念館」將登陸尖沙咀中港城，設有3大體驗工作坊，市民可自製杯麺。（日清提供圖片）

尖沙咀將有新景點登場﹗日清食品今日（5日）宣布，日本旗艦旅遊景點 - 「合味道紀念館」將登陸香港尖沙咀中港城，佔地近1萬平方呎的紀念館將設有3大體驗式工作坊，包括市民可自製屬於自己的杯麵，亦有3大「打卡位」。日清指，有關「紀念館」的開幕及門票詳情，將容後公布。

日清表示，香港的「合味道紀念館」佔地近1萬平方呎，以「安藤百福創造力之旅」為主題，有別於日本大阪池田及橫濱的「合味道紀念館」，以及早前在香港舉辦的兩個工作坊，更特設3大全新必到打卡位及3大體驗式工作坊。

日清透露，3個體驗式工作坊中，包括全球獨家限定兼全新登場的「榖物麥片工作坊」(My Granola Factory)，參加者可從中了解此新產品誕生的緣由及製作過程。而經典的「我的合味道工作坊」和「出前一丁工作坊」亦會強勢回歸，參加者可親手設計食品的包裝及材料配搭，同時在館內盡情探索這家傳戶曉的品牌背後的有趣小知識。

日清說，成立「合味道紀念館香港」，是為了慶祝即食麵發明者安藤百福先生的111歲誕辰，並將落戶尖沙咀中港城，為一眾因疫情未能外遊的日本迷止一止「回鄉」癮。

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日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆稱，「合味道紀念館香港」是日清食品在香港發展的里程碑，透過館內以食品為主題的教育、娛樂及互動元素，激發每位訪客的創意及好奇心，

我們期望合味道紀念館香港將成為本港著名旅遊景點之一，吸引更多本地及世界各地的旅客到館內寓學習於娛樂。

日清續言，「合味道紀念館香港」旨在打造一個新奇及互動的食物製造體驗旅程，藉此引發大家的好奇心及創意，「清仔」會化身紀念館的首席創意總監，與團隊一起向大家導覽館內的創新元素，帶領參加者愉快學習，塑造另類的日本旅行體驗。

▲ 為慶祝即食麵發明者安藤百福先生的111歲誕辰，日清食品宣布成立「合味道紀念館香港」。（日清食品有限公司提供圖片）

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記者：陳曉瑩