【逆市擴充】80後投資100萬創業6年開6店　咖啡界Apple Store無懼疫市進駐將軍澳南

▲ 80後Benny於2015年與拍檔投資100萬創業，短短6年間開設了6間分店。

經歷一整年的疫情影響，香港飲食業步入寒冬，不少食肆更面臨結業潮。不過，於2015年開業的精品咖啡店NOC Coffee，反而無懼逆市於將軍澳開設第六間分店。縱然各店的生意也因疫情而下跌，但NOC創辦人之一的Benny Leung（33歲）就堅持繼續做好自己，深信市道總會有復甦的一天。

▲ NOC於2018年被設計雜誌Wallpaper*評選為世界最佳設計咖啡店之一，並於2019年至2020年蟬聯Big 7 Travel的亞洲最佳咖啡店頭20位。（餐廳提供）

NOC，即是Not Only Coffee的縮寫。除精心沖調的咖啡外，創辦人Benny及拍檔Sam希望打造出一個圍繞住咖啡、輕食及舒適自在的氛圍，讓客人有最完美的咖啡體驗。

第一間店自2015年在中環嘉咸街開業後，短短6年間就開設了6間分店，最新一間就落戶將軍澳南的翩匯坊，更位於大型超市Donki比鄰。

純白簡約風打卡一流

佔地4,000平方呎的新店NOC Papillons & Bakery，是NOC首間設有糕點烘焙區的分店，食客可透過玻璃窗欣賞烘焙師每日新鮮焗製各式麵包及糕點。

▲ 店內擺放了不少植物，呼應NOC的綠色生活元素。（餐廳提供）

店家亦貫徹品牌向來走的極簡設計路綫，採用純白、水泥灰及自然木色，營造出乾淨利落的空間感，難怪有人予它「咖啡界Apple Store」的美譽，甫開業已大排長龍，吸引不少人來打卡。Benny說︰

設計一間店舖的形象，不是單靠look and feel，還要着重它背後的意義。白色代表乾淨整潔，亦是最容易凸顯骯髒。我們選白色作主色調，是想傳達予同事知道，稍有不潔就要立即行動去清潔，要確保客人有舒適的用餐環境。

咖啡新手為興趣創業

然而，在擁有6間咖啡店前，Benny原來是個咖啡門外漢，開設NOC皆因一次機緣巧合。

他說︰「創業前我是在大型飲食集團做營運工作，有次搬屋，朋友送我一部膠囊咖啡機，但當時對咖啡是一無所知，就試沖沖，結果一試愛上。再加上過往的餐飲業經驗，我認為精品咖啡在香港是有商機存在。」

▲ NOC創辦人之一的Benny原本對咖啡沒有深入認識，但後來一試愛上，還將積蓄投資開店。（黃依情攝）

他毅然辭去工作，並去咖啡店打工，由零開始學習咖啡文化，更認識生意拍檔Sam，發現大家想法一致，決定開創屬於自己的品牌，花掉辛苦儲來的積蓄，與Sam合資100萬於中環開設第一間NOC。

選中環創業很大膽嗎？我並不認為。其實5年前香港的咖啡文化，與今時今日相比是天翻地覆的分別。精品咖啡在香港並非遍地開花，依然是小眾市場，普遍集中在中上環，因為外國人較多。我們的策略就是先在中環試水溫，店舖面積不大，成本有限，結果半年就收支平衡。

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無懼生意跌疫市擴充

由2018年至今，NOC一口氣開了3間分店，今年更無懼疫市擴充，以及跳出香港，剛於泰國曼谷開設了首間海外分店。不過Benny承認，疫情的確對生意有所影響。

嚴重時每間分店的生意都有下跌，大約15至20%，相對較平均，暫時沒有那間特別好或差。但我相信，只要做好自己，客人自然會來幫襯。

坊間不少餐廳愛玩gimmick，會於不同分店推出專屬的限定食品，但Benny卻有其一套營商之道。「我覺得最重要是一致，每間分店賣的食物及咖啡是一樣，每位客人來到NOC都會享用到相同的美食，反而是要定期更換餐牌，增加新鮮感。」

新店設餅房每日鮮製

以將軍澳新店為例，它是NOC首間設有自家烘焙餅房的分店，Benny就希望它能作為中央工場，供應麵包糕餅予其他分店。餅房出品的酸種麵包、牛角包、曲奇及蛋糕等，全部是選用頂級日本麵粉及法國牛油每日新鮮製作。

▲ 由2018年至今，NOC一口氣開了3間分店，今年更無懼疫市擴充。（餐廳提供）

首推店家招牌人氣焦糖蛋撻，每日下午3時新鮮滾熱辣出爐，外形有點像葡撻，但較高身，外皮酥脆，蛋味濃夠嫩滑，最適合配一杯同樣是招牌的咖啡Dirty。其餘餐點則以輕食為主，例如有All Day Breakfast、蟹肉牛油果多士、乳酪杯及近期大熱的巴斯克芝士蛋糕等。

而為了鼓勵客人從日常生活實踐減廢，NOC新店設有零廢棄咖啡角落，以無包裝形式售賣No.18拼配豆，這款豆味道香醇濃厚，帶淡淡堅果香氣，另外亦可選擇一系列來自世界各地的當季精選單品豆，每款也風味獨特。

NOC Papillons & Bakery

地址：將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下1A號鋪

電話：2569 6069

營業時間：8am-8pm

記者：黃依情