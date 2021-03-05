  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復課安排】小五實體課返8放1飛奔屋企再上Zoom　家長大呻︰辛苦到夜晚係咁喊

中小學 13:26 2021/03/05

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

有家長大呻讀小五的子女上午要返學上實體課，下午返屋企再上Zoom好辛苦。

新冠肺炎疫情緩和，全港中小學陸續復課，恢復半天面授課程。不過，有學校安排學生「虛實雙修」，上午實體課，下午再上Zoom網課，令學生非常頻撲。有家長忍不住在網上投稿大呻，其就讀小五的孩子覺得好辛苦，令家長大感心痛，寧願全部實體課或全部zoom。

該名家長近日在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指其小五孩子現時要「虛實雙修」，上午8時至下午1時返學校上實體課5小時，再趕返屋企2時半至3時45分上Zoom網課。家長大呻，孩子上完實體課返屋企已經好攰，做家長的見狀，實在不忍心。

日日見到小朋友要咁上堂，夜晚會係咁喊，因為佢好辛苦。

寧願全實體或全Zoom

家長期望教育局局長和老師能檢討問題，不要再讓學生如此分開上堂，「可能你哋覺得係好，但其實我覺得會令佢哋壓力爆煲。」寧願全部實體課，或者全部上Zoom；他又大嘆星期六日，孩子都要溫書，根本沒時間玩。

很多網民對此持兩極意見，有人認為小五要準備呈分試，學校盡量回復全日制課時，並無不妥，質疑只是學生「hea慣咗」；有人卻認為實體課與網課之間只有1.5小時，令住得較遠的學生太頻撲。

點擊圖片即睇更多留言︰

    點擊圖片放大
    +11
    +10

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲

相關文章

復課安排︱學校時間表出爐上晝Zoom下晝返學面授　港媽大呻︰玩完我哋啲家長未
10:37 2021/02/23
復課安排︱學校時間表出爐上晝Zoom下晝返學面授　港媽大呻︰玩完我哋啲家長未
【復課安排】滬江維多利亞學校恢復全校面授　12年級學生︰想念校園裡的互動
16:27 2021/03/03
【復課安排】滬江維多利亞學校恢復全校面授　12年級學生︰想念校園裡的互動
【復課安排】英華小學取消小一至小四考試　校長︰不計分網上評估減學生壓力
19:32 2021/02/26
【復課安排】英華小學取消小一至小四考試　校長︰不計分網上評估減學生壓力
中小學教育 小學 呈分試 家庭教育 學校 老師 Zoom 網絡熱話 Facebook 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶