【復課安排】小五實體課返8放1飛奔屋企再上Zoom　家長大呻︰辛苦到夜晚係咁喊

▲ 有家長大呻讀小五的子女上午要返學上實體課，下午返屋企再上Zoom好辛苦。

新冠肺炎疫情緩和，全港中小學陸續復課，恢復半天面授課程。不過，有學校安排學生「虛實雙修」，上午實體課，下午再上Zoom網課，令學生非常頻撲。有家長忍不住在網上投稿大呻，其就讀小五的孩子覺得好辛苦，令家長大感心痛，寧願全部實體課或全部zoom。

該名家長近日在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指其小五孩子現時要「虛實雙修」，上午8時至下午1時返學校上實體課5小時，再趕返屋企2時半至3時45分上Zoom網課。家長大呻，孩子上完實體課返屋企已經好攰，做家長的見狀，實在不忍心。

日日見到小朋友要咁上堂，夜晚會係咁喊，因為佢好辛苦。

寧願全實體或全Zoom

家長期望教育局局長和老師能檢討問題，不要再讓學生如此分開上堂，「可能你哋覺得係好，但其實我覺得會令佢哋壓力爆煲。」寧願全部實體課，或者全部上Zoom；他又大嘆星期六日，孩子都要溫書，根本沒時間玩。

很多網民對此持兩極意見，有人認為小五要準備呈分試，學校盡量回復全日制課時，並無不妥，質疑只是學生「hea慣咗」；有人卻認為實體課與網課之間只有1.5小時，令住得較遠的學生太頻撲。

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責任編輯︰林綺玲