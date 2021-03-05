【酒店下午茶】沙田帝逸推福岡甜王士多啤梨high tea　配矜貴燕窩滋潤美肌打卡必Like【內附詳情】

▲ 帝逸酒店PitStop推福岡甜王燕窩下午茶。(餐廳提供)

以色澤紅潤、果肉飽滿及香甜見稱的日本福岡甜王士多啤梨，正值當造。沙田帝逸酒店的PitStop餐廳把它與燕窩組合，推出「Glam Up Pink Lady」福岡甜王燕窩下午茶，廚師設出各款可口鹹甜美點。

先有騰雲駕霧的福岡甜王士多啤梨燕窩配火炙帶子及三文魚子為下午茶揭開序幕，火炙帶子鮮甜彈牙又帶焦香，配上鹹香三文魚子、爽口士多啤梨及燕窩令其更富層次。而福岡甜王士多啤梨燕窩蟹肉甜筒、福岡甜王士多啤梨燕窩芝麻蝦多士及福岡甜王士多啤梨燕窩配煙三文魚慕絲杯也是不容錯過的特色鹹點。

▲ PitStop採自然光設計，在此歎afthernoon tea，超正。(餐廳提供)

另外，福岡甜王士多啤梨燕窩忌廉三文治也不俗，糅合士多啤梨的獨特清甜果味及忌廉的濃郁奶香，讓人欲罷不能。而果味四溢的福岡甜王士多啤梨燕窩白桃撻、福岡甜王士多啤梨燕窩蛋白脆餅及福岡甜王士多啤梨燕窩北海道3.6牛奶布甸也是讓人愛不釋手的美味甜點。

供應期：由即日起至4月30日

時間：3pm-5:30pm

價錢：$598/2位，奉送咖啡或茶，另加一服務費，可以$38/杯加配清新醒胃的士多啤梨梳打。

附註：現於網上商店訂購「Glam Up Pink Lady」福岡甜王燕窩下午茶外賣及外送，兩位用$698，並送精選有汽葡萄酒一瓶。

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1319

同場加映：簡易越式氣炸春卷食譜【下一頁】

記者：郭秀芳