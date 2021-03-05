【買袋攻略】網民巧遇Hermès狂迷袁詠儀　分享搶購愛馬仕秘訣：需要配貨

▲ 網民巧遇Hermès狂迷袁詠儀，追問買袋秘笈：「她也需要配貨！」

袁詠儀（靚靚）在娛圈是出名的Hermès（愛馬仕）狂迷，之前傳丈夫張智霖（Chilam）累積花了超過2000萬買手袋給靚靚。近日有內地網民於聚會上巧遇袁詠儀，順道詢問靚靚有關搶購Hermès的秘技，提到原來以靚靚的級數，也需要配合品牌的「配貨」規定。

喜歡搜羅各大名牌手袋的靚靚袁詠儀，眾所皆知她對名媛身份象征的奢華品牌Hermès極度熱愛，家中擁有大量品牌收藏，又不時被「野生捕獲」她在店內搜購Hermès。所以她每逢生日，總會收到好友送上的Hermès造型蛋糕。

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▲ 靚靚生日總會收到手袋造型的蛋糕。（微博圖片）

讚張智霖夫婦零和藹

日前，有位網民於小紅書上分享表示，於朋友的生日聚會上遇到靚靚與丈夫Chilam，大讚二人酒量好又友善，對於現場的簽名和合照要求來者不拒。

該網民身為同樣愛買手袋的女生，把握這個好機會上前詢問「Hermès狂迷」靚靚的買袋秘笈。

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▲ （微博圖片）

靚靚授買愛馬仕秘技

該名網民寫道：「一直以為像她這樣的大咖，是不需要配貨的，原來！！！她也需要哈哈，這樣我就放心了。吃飯的時候跟她聊了很多愛馬仕的拿包小技巧，但是說實話，我最後總結了一下：那就是必須要有錢。哈哈哈。」

此網民亦有透露，靚靚於聚會當日所用的是擁有雙肩帶、可作背包使用的灰色Kelly Ado，價值約10萬人民幣。

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何謂配貨

講到「配貨」，其實是奢華品牌的「潛規則」，是多年以來的不成文的規定。

顧客須要跟據比例進行「配貨」，才有機會買到心頭好的手袋，例如比例是1:1，顧客需要購買與手袋相同總值的周邊商品，例如飾物、衣服等，才能買到同等價值的手袋，尤其是品牌的三大代表：Birkin、Kelly以及Constance系列的手袋。

過去曾有位台灣YouTuber分享指，她在越南看中一個價值6.5萬港幣的Hermès Kelly 25手袋，店員直接表明「配貨率」是1:3，代表她要購買6.5萬的三倍價格周邊商品，才能夠買到心頭好。最後她花了30萬港幣，當中包括23萬多的銀包、小手袋等。

▲ 有傳Chilam曾花費兩千萬為太太買手袋。（網上圖片）

去年初，袁詠儀被網民於Hermès專門店購物，被指她一口氣買了6個手袋及16件衣服，雖然她馬上在微博澄清：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」現時回想靚靚當時可能是忙於「配貨」。

同場加映：傅穎訪問

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