【家品速報】白色情人節回禮粉色家品推介　必買Disney便攜式按摩器+情侶裝LINE FRIENDS牙刷

▲ 白色情人節將至，又是時候要揀禮物贈予另一半，情侶款家品是個好選擇。（OSIM圖片）

還有不足兩星期就到白色情人節，選好心水產品送給另一半了嗎？若嫌精品擺設不夠實用，不妨物色一些兩個人都合用，或屬情侶款式的家品，日日都要用住，更代表常記掛在心。

1.OSIM uSnooz x Disney 按摩毛毛

OSIM與迪士尼聯乘的按摩毛毛系列共有4款，分別有米奇米妮、唐老鴨與黛絲、大鼻與鋼牙、Elsa和Olaf，4款角色均以Tsum Tsum造型登場，相當可愛。

▲ （OSIM圖片）

此款按摩毛毛最特別的地方，是採用超柔軟和纖細的毛絨布料，摸上手十分舒適，更可用於頸、肩膊、腰部和雙腳等位置，而且外形輕巧，可隨時隨地針對各部位的不適加以紓緩。按摩力度分柔、中、強3種，有助緩解肌肉緊張。若另一半常因工作而感疲勞或有痛症，為他或她選購按摩毛毛就更加貼心了。（優惠價$598／原價$698）

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2.「LINE FRIENDS MEETS Philips」特別版聲波震動牙刷

現時不少人改用電動牙刷，因為覺得慳力刷牙之餘，潔淨效果又比較好。最近Philips推出特別版聲波震動牙刷，加入LINE FRIENDS的人氣角色Cony和Brown於牙刷設計上，超級可愛！

特別版共有白、啡兩款，牙刷同時備有Sonicare聲波科技和兩分鐘刷牙提示，每分鐘達31,000次的高速刷毛擺動，產生強力液體清潔動力，深入牙縫和牙齦邊緣，有效清除口腔中隱蔽部位的牙菌膜。刷牙時間設定為兩分鐘，每次刷牙時間完畢後就會自動關機，確保刷得夠耐、保持牙齒健康。（$798）

▲ （Philips圖片）

3.AG273FXR Agon電競顯示器

有別於傳統的黑色電競顯示器，此款換上白色外殼以及粉紅玫瑰色邊框，配上純白色底座，少女心爆發！近日受疫情影響，外出用餐、逛街怕多人的話，若兩口子都喜歡打機，留在家中換新Mon打機亦是個好選擇！

27吋IPS FHD全高清解像度，可視角度達178/178寬闊，而且具備1ms MPRT極速反應時間，畫面更流暢細緻、色彩更銳利。色彩生動之餘，畫面亦自然逼真。玩家在不同遊戲中都可獲得最佳效能，色彩和清晰度經特別強化，備有5種模式可供選擇：FPS，Racing，RTS，Gamer1，Gamer2，適用於射擊、GAME等等，打機體驗更佳。（$3,250）

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記者：吳霆俊