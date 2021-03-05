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【減肥大作戰】23歲癡肥男堅持做運動　三年踢走286磅變肌肉男【多圖】

保健美顏 18:01 2021/03/05

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23歲癡肥男子苦做運動，由443.1磅減至156.5磅。

減肥最需要決心和恆心！法國一名23歲男子體重一度高達201公斤（443.1磅），2016年他下定決心減肥，3年內苦做運動，最終成功減去130公斤（286.6磅）。他拍片分享自身經驗，鼓勵大家：「只要你願意，並堅持不懈，就可以達成目標，令自己變得健康。」

為了健康　苦做運動

該名23歲男子Michael SEBTI在其YouTube頻道上載影片分享減肥過程，勉勵眾人。他認為：「要重返正軌，永遠不會太遲。」2016年，他體重達201公斤（443.1磅），有個超大的「肚腩」，肚皮下垂：

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當決定減肥後，他開始不斷做運動，不論是外出或是在家中，也堅持鍛鍊身體。譬如，在家中踩健身單車、做各種伸展運動，又會外出跑步、踩單車，甚至去健身室打沙包。

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減肥三個階段

一年後，他身形已明顯不同，不再感覺膨脹，體重降至129.3公斤（284.4磅），成功減去72.6公斤（158.7磅）。

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到第二年，他更明顯消瘦，看上去已無贅肉，皮膚變得鬆弛，體重降至76.6公斤（167.6磅），累計已減去125.3公斤（275.6磅）。

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到第三年，2019年3月，他成功減至71.9公斤（156.5磅），總共已去掉130公斤（286.6磅）贅肉。但同時，Michael的皮膚明顯比之前鬆弛，因此他前往做手術，去掉多餘的皮膚。2019年10月他首次做手術，針對雙臂及胸部皮膚。做手術後，他亦不忘做運動，包括鍛鍊腹部及雙腿肌肉，令自己減磅後，肌肉也變得結實。

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責任編輯：羅嘉欣

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