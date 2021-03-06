【周末放電】親子遊大棠3大本地農莊　即摘即食當造士多啤梨+騎馬滑草【內附詳情】

▲ 每年的12月至4月是士多啤梨豐收期，不妨帶孩子到大棠3大本地農莊即摘士多啤梨。

每年的12月至4月是士多啤梨豐收期，然而因疫情關係，港人未能親身飛到日韓品嘗當地豐腴多汁的士多啤梨。但也毋須失望，其實香港都有不少即摘士多啤梨園，遍布元朗、粉嶺一帶。這次介紹的是元朗大棠3大果園及農莊，可即摘當造蔬果之餘，順道能帶小朋友郊遊兼放電，親親大自然。

提起元朗大棠，相信第一時間會想到楓香林賞紅葉。除此以外，大棠還是數一數二的農莊集中地。3大人氣農莊包括朗屏士多啤梨園、大棠有機生態園及開心花園農莊，賣點各有不同，以朗屏士多啤梨園為例，顧名思義主打即摘新鮮士多啤梨。

▲ 逾 20 萬呎的農莊有多塊士多啤梨田，小朋友可親手摘士多啤梨，既開心又滿足。（黃依情攝）

朗屏士多啤梨園位於元朗大棠村球場旁邊，採訪當日雖是周日，但自駕前往亦沒遇上塞車，非常方便，而農莊入口處亦設有停車場，平日免費，周末則要收$30。如乘坐公共交通工具前往，可於朗屏西鐵站轉乘接駁巴士K66或的士，於大棠迴旋處下車，再沿大棠村牌坊方向步行一小段路即到達，位置不算難找。

首位引入香印港農

農場佔地逾20萬呎，由場主楊博文與元朗原居民拍檔於8年前開設，甫進場已是一望無際的綠油油果田。所有蔬菜瓜果也是他們自家種植，除最受歡迎的士多啤梨外，文哥更是香港首個引入日本香印提子的果農。

「夏天會種提子、稻米、西瓜及各款瓜菜等，冬天則種士多啤梨為主，還有車厘茄、番茄及甘蔗等。今年的甘蔗非常受歡迎，即場斬即場食，不夠一個月就售罄。」文哥說。

士多啤梨的品種最少有9款，紅卜卜的有穗之香、妙之香、紅臉頰、牛奶、紅寶石、茉莉香、天仙醉及佐賀清香，白雪雪的則有白天使，以及今年新登場的淡雪。

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今年首種白色淡雪

文哥說種士多啤梨8月就要開始育苗，但因香港天氣炎熱潮濕，需要選山上較凍的地方，或是在內地及台灣先養苗，再運來香港種，大約在12月至3月中就是豐收期。

全部都是我挑選過最美味的品種，紅寶石外形像把扇，不規則，但勝在夠大粒。妙之香較深色及硬淨，不易爛，茉莉香則帶有淡淡茉莉花香。而我個人就推介今年首度試種的白色淡雪，鮮甜多汁兼有陣獨特果香。

雨水令味道變淡

文哥補充，每個品種的甜度會因應時段各有不同，甚至每星期也有差別，通常是愈紅愈甜，但亦代表較熟及易爛。「最好別選剛下雨後的日子來摘，因士多啤梨會吸收過多水份，令味道變淡。」

他更教路，剪果椗時盡量別用手直接拿起士多啤梨，因果肉摸得多會易爛。最穩陣的方法是將整株椗拿起再揀，且不要大力搖動盛載士多啤梨的籃子，以免因磨損外皮而漏汁。

▲ 果農楊博文8年前與友人合辦朗屏士多啤梨園，更引入不同品種的美味士多啤梨及提子。（黃依情攝）

堅持因熱愛大自然

「其實做農夫辛苦過做地盤，但我本身對種植非常感興趣，又喜歡大自然，見到有生命成長就覺得很開心及欣慰。」他亦慶幸與大棠其餘兩個農莊的負責人稔熟，大家沒有惡性競爭，反而是希望能將大棠打造成為一站式採摘、玩樂及燒烤的郊遊熱門地。

這裏另一賣點就是入場費全免，士多啤梨、提子或其他蔬果也是斷磅秤，摘幾多計幾多，豐儉由人。

▲ 文哥教路剪士多啤梨時應用手拿着果椗，以免果肉因觸碰得多而腐爛。（黃依情攝）

農場中央更有一大片休憩草地，讓遊客可即席品嘗即摘的士多啤梨，亦有幾隻山羊及小豬，可讓小朋友體驗餵飼小動物，最適合親子遊。不過最近因疫情要控制人流，士多啤梨數量亦有限，建議計劃來遊玩前，先查看農莊facebook或致電查詢。

朗屏士多啤梨園

地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後球場側）

電話：9251 8926

開放時間：8am至天黑

收費：免費入場；農作物按磅收費

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刺激騎馬滑草 大棠有機生態園

大棠有機生態園有超過20年歷史，近年增添了不少遊樂設施，如騎馬仔、充氣跳彈床、兒童遊戲車及家庭式單車等。

大型草地遊樂場內更設有數座高度不一的攀爬繩網陣，刺激又好玩，小朋友在這裏玩上大半天絕對不成問題。好靜的可參加DIY手工藝製作坊，或到動物園餵山羊、兔仔，以及去荷花池餵錦鯉。

最近亦是黃花風鈴木盛放旺季，來打卡呃like一流。除草地遊樂場設施外，其餘活動是用代用券換領，可連入場費以套票形式購買。

▲ 小朋友可自備或以$60租借頭盔及滑板滑草，刺激好玩。（農場提供）

地址：元朗大棠山道11號

電話：2470 2201

開放時間：9am-6pm

收費：入場費$50、連4格套票$130、另買4格套票$80

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4小時任食BBQ 開心花園農莊

開心花園農莊同樣有即摘即買士多啤梨及其他本地蔬菜瓜果，更設有多項兒童休憩玩樂設施，如手動海盜船、滑梯及旋轉馬等，周末還有巨型充氣城堡，讓小朋友盡情放電。

家長們也不會嫌悶，皆因農莊有4小時任食燒烤供應，肉丸、雞翼及各款扒類等BBQ食物應有盡有，還可加錢預訂乳豬及乳鴿。可邊食邊與小朋友玩，而且免費泊車，自駕遊一流。

▲ 開心花園農莊有得玩有得食，周末半天遊最適合。（農場提供）

地址：鄰近元朗大棠山道大棠山咀往大欖郊野公園方向

電話：9868 5420

開放時間：11am-10pm

收費：周一至周五$40、周六及日$70；4小時任食燒烤成人每位$150起、小童及長者$80起

記者︰黃依情