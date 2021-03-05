Pinkoi x miffy 期間限定店登陸K11 art mall　200多款萌味精品帶回家

▲ Pinkoi x miffy 期間限定店，將會登陸K11 Art Mall。（相片來源︰Pinkoi）

販售設計商品的平台Pinkoi，與荷蘭繪本作家Dick Bruna畫筆下的miffy合作聯乘企劃，推出多款人氣設計，深受好評，繼早前與日本及台灣開設Pop-up Store，現終選址於尖沙咀的K11 Art Mall，粉絲周末不妨去掃掃貨！

這次聯乘，Pinkoi x miffy限量聯乘設計品增加至 200多款，囊括來自日本、香港、台灣、泰國等地的 40 個獨立品牌，以 Travel with miffy 為主題，而這些可愛的限量聯乘設計品只限於 Pinkoi.com 或期間限定店獨家發售。

▲ 成為 Pinkoi 會員即有機會親身與 miffy 本尊拍照留念。（相片來源︰Pinkoi）



活動期間，線上線下同時推出多項購物及會員尊享優惠 。當中精選產品包括限量聯乘設計的隨身保溫瓶、保溫隨行杯、毛絨面圓形拼圖、紅A 小櫃桶、即棄菲林相機及小物盒等。

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另外，還設有 Pinkoi x miffy 互動拍攝專區，名副其實有得買又有得玩。活動期間，成為 Pinkoi 會員即有機會親身與 miffy 本尊拍照留念，滿額消費更可獲得獨家限量 miffy 小毛巾和 Tote bag！

而買限量產物，可考慮毛絨面圓形拼圖：拼圖採用日本大德竹尾Vivelle植毛紙，模擬毛質質感製作。拼圖用意大利油墨熱壓熨上 Miffy 面貌，每一塊拼圖背面都附上清晰序號，小朋友也也可完成！

Pinkoi x miffy K11 Pop-up Store

日期：即日至4月18日

地點：K11 Art Mall B2 Kiosk 中庭位置

營業時間：12pm 至9pm

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