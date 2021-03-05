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Pinkoi x miffy 期間限定店登陸K11 art mall　200多款萌味精品帶回家

休閒消費 13:12 2021/03/05

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

Pinkoi x miffy 期間限定店，將會登陸K11 Art Mall。（相片來源︰Pinkoi）

販售設計商品的平台Pinkoi，與荷蘭繪本作家Dick Bruna畫筆下的miffy合作聯乘企劃，推出多款人氣設計，深受好評，繼早前與日本及台灣開設Pop-up Store，現終選址於尖沙咀的K11 Art Mall，粉絲周末不妨去掃掃貨！

這次聯乘，Pinkoi x miffy限量聯乘設計品增加至 200多款，囊括來自日本、香港、台灣、泰國等地的 40 個獨立品牌，以 Travel with miffy 為主題，而這些可愛的限量聯乘設計品只限於 Pinkoi.com 或期間限定店獨家發售。

成為 Pinkoi 會員即有機會親身與 miffy 本尊拍照留念。（相片來源︰Pinkoi）


活動期間，線上線下同時推出多項購物及會員尊享優惠 。當中精選產品包括限量聯乘設計的隨身保溫瓶、保溫隨行杯、毛絨面圓形拼圖、紅A 小櫃桶、即棄菲林相機及小物盒等。

    點擊圖片放大
    +2

另外，還設有 Pinkoi x miffy 互動拍攝專區，名副其實有得買又有得玩。活動期間，成為 Pinkoi 會員即有機會親身與 miffy 本尊拍照留念，滿額消費更可獲得獨家限量 miffy 小毛巾和 Tote bag！

而買限量產物，可考慮毛絨面圓形拼圖：拼圖採用日本大德竹尾Vivelle植毛紙，模擬毛質質感製作。拼圖用意大利油墨熱壓熨上 Miffy 面貌，每一塊拼圖背面都附上清晰序號，小朋友也也可完成！

Pinkoi x miffy K11 Pop-up Store
日期：即日至4月18日
地點：K11 Art Mall B2 Kiosk 中庭位置
營業時間：12pm 至9pm

同場加映：彩虹親子早晨全餐食譜【下一頁

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