【靚太安樂窩】客廳放復古遊戲機玩味十足　模型迷爸爸115萬打造「大男孩」家居

▲ 模型迷爸爸115萬打造美孚新邨的1100呎2廳2房單位，成就大男孩夢。

每位男士心中都有個「大男孩夢」， 要是將夢想與家居相結合，絕對是理想家居。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於美孚新邨的1100呎2廳2房單位，裝修後全屋帶出混合搭配設計風格，同時設計師亦將大男孩的夢想展現出來，打造玩味十足的型格家居。

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混合設計元素帶出實用輕工業風家居

由於這個2廳2房單位為長方形格局，加上戶主起初沒有特別喜歡的設計風格，設計師大膽地將不同的設計元素融合作混合搭配，並完美利用每一寸空間，例如地板用上特色的花磚等，牆身則混合使用多種材質及物料等。

客廳是享受家庭樂的地方，設計師特意選用深淺不一的棕色，營造出和諧感覺。地板由木紋磚和水泥磚等不同材料組成，牆身以花磚、仿磚牆紙、仿教堂玻璃窗紙等配搭而成。

因業主是個模型迷，客廳設置飾櫃擺放所有模型和特別放置復古遊戲機，突顯單位風格的玩味。飯廳位置同樣放置飯枱和吧枱等木製傢具，令整個設計更別樹一格。

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至於房間方面，單位有2間房間，分別是主人套房和小朋友房。主人套房以藍白色為主色，再放置卡通人物擺設，如置身主題樂園，配上木紋地板，令整個感覺更柔和。小朋友房間則充滿童趣，除了特別選用色彩豐富的傢具外，更設置滑梯及籃球架讓擴大小朋友的活動空間，且利用高身儲物櫃可收納衣服及玩具，增加儲物空間。

廚房設計方面，型格深色木製吧枱分隔開放式設計廚房和客飯廳空間，而4盞復古吊燈加上爐頭牆身位置的特色花磚，營造浪漫氣氛之餘又可連貫全屋的混合搭配。

不得不提單位兩個設計風格各有特色的廁所，木系設計的主廁設有日式淋浴間，打造渡假輕鬆感覺，每日如置身日本。而客廁牆身及淋浴間則鋪上花磚，別有一番風格。

工程詳情：

總費用約：115萬（包括：設計、生產、安裝、木工、地台工程、傢俬及雜項）

資料來源： 裝修佬HKDecoman



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記者：張懿慧