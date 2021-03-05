【選舉制度】林鄭：立法工作刻不容緩　政府將全力以赴按附件修改法例

▲ 行政長官林鄭月娥指，立法工作刻不容緩，政府將全力以赴按附件修改選舉法，交予立法會審議。（經濟日報資料圖片）

十三屆全國人大第四次會議今日（5日）開幕，將審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案的議案，主席汪洋表明今年堅定支持全面落實「愛國者治港」原則。行政長官林鄭月娥指，立法工作刻不容緩，政府將全力以赴按附件修改選舉法，交予立法會審議。

林鄭月娥發聲明表示，鑑於未來12個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，特區政府定必全力以赴，反映香港社會各界意見，協助全國人民代表大會常務委員會修訂《基本法》附件一行政長官的產生辦法，及附件二立法會的產生辦法和表決程序，並按稍後經通過的附件條文制定修改本地的相關選舉法例，交立法會審議。

她指，一如去年第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定，並授權全國人民代表大會常務委員會制定《香港國安法》，全國人民代表大會在是次會議中審議由中央主導進行完善香港特區的選舉制度，是忠誠履行中央對特區的全面管治權，是全力支持特區政府撥亂反正、依法施政，是保障特區700多萬市民的福祉。

林鄭月娥稱，和特區政府完全尊重中央對這次完善選舉制度的主導權，並會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

她續言，近年香港確實發生了不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，也出現了鼓吹「港獨」、組織抗拒中央管治、甚至勾結外部勢力製造社會動亂的份子；若不及時遏止，反中亂港勢力將通過選舉進入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。

林鄭月娥又說，過去兩年，香港面對前所未有的挑戰，中央一直義不容辭從國家層面為香港解決迫切的問題，展現了對「一國兩制」方針的堅持，對香港市民的關顧，她會帶領特區政府管治團隊，無畏無懼，履行維護國家根本利益和香港繁榮穩定的使命。

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記者：陳曉瑩