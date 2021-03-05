【最強星媽】罕有曬3女BB時可愛正面照　黎姿馬廷強手抱孖女溫馨畫面曝光

▲ 黎姿罕有曬3女BB時可愛正面照，與丈夫馬廷強手抱孖女溫馨畫面曝光。

前TVB花旦黎姿（現名馬黎珈而），自2008年嫁予商人馬廷強後便退出娛樂圈，婚後誕下3名女兒。黎姿對女兒的生活一直保持低調，分享照片時都會保護她們的外貌。日前，黎姿在社交媒體分享3位女兒嬰兒時期的正面照，與丈夫馬廷強手抱孖女溫馨畫面曝光。

▲ 黎姿親自清潔相框。（IG圖片）

大曬3女兒BB時可愛正面照

從相片可見，黎姿親自地清潔相框，多個相框中除了有3名女兒嬰兒時期的可愛獨照外，還有與丈夫馬廷強手抱孖女的全家福，畫面溫馨。她發帖表示，

家人的生活照是我很喜愛的家居小擺設，3小豬自出生到現在的照片成了家裡最漂亮的佈置。

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不捨女兒成長得太快

黎姿指，由清潔至決定如何擺放相架，她均會花盡心思，「每次看到這些記錄她們成長的珍貴相片時，一方面希望女兒快點長大，但心底又有點捨不得她們長大得太快。哈哈，我猜這是媽媽們常有的矛盾心情吧！？」

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黎姿並非首次分享育兒心得，她於孖女10歲生日時已發帖，表示對女兒們成長感到惶恐，

跟所有父母一樣，期望女兒們快點成長。可是，又不禁暗地裡希望孩子可以永遠纏在身邊。害怕一天她們不再需要媽媽；但又擔心她們過於依賴我。期盼她們能闖出自己的天地；卻又憂慮她們飛得太遙遠。漸漸，發覺自己總是帶點誠惶誠恐的心情，來面對小豬們的長大。

不過雖然如此，黎姿就覺得成為女兒的最強後盾更重要：「既然這交戰揮不去，就讓我來當一個矛盾、但無畏的媽媽吧！孩子背後，媽媽隨時Stand By。」

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責任編輯︰王明芳