【追太空夢】17歲隻身赴美國不懂英文半工讀　由清潔工到NASA毅力號指揮官

▲ NASA「毅力號」探測車成功登陸火星，女指揮官Diana Trujillo亦成為焦點。

由美國國家航空暨太空總署（NASA）開發的「毅力號」探測車，於上月18日成功登陸火星，為人類太空探索跨進一步，而「毅力號」的女指揮官Diana Trujillo亦成為焦點。Diana在17歲隻身到美國，由不懂英文、半工讀做清潔工，到成為NASA毅力號指揮官，她的奮鬥故事激勵人心。

僅帶300美元到美國做清潔工

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，現年41歲的Diana Trujillo來自哥倫比亞，父母在她12歲離異，她自此在單親家庭成長，直至17歲時決定獨自到美國，身上僅帶著300美元（約2,300港元）。當時她不懂英文，找了一份清潔工作，半工讀在佛羅里達大學（University of Florida）完成學業。

▲ Diana由清潔工成為NASA毅力號指揮官，其奮鬥故事激勵人心。（Twitter圖片）

Diana指早年的移民經歷，令她凡事盡力而為，不會輕言否定自己，尤其自己來自一個機會有限的國家，去到美國可說處處都是機遇。她一直都以積極的態度面對前路︰

我不會說，無法相信我要當清潔工或晚上工作，而是想著很高興我有一份工作，可以買食物，而且有房子讓我睡覺。過去每一刻都很重要，也造就今天的我。

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加入NASA向家人證明能力

她憶述在佛羅里達大學選科時，根本不知道自己想讀甚麼，但她被雜誌上的女太空人圖片吸引，於是確定路向主修航空航天工程，向太空夢進發。她更留意到航天業缺乏懂西班牙文的人才，而她具備這方面優勢。

在大學四年級時，她申請了NASA Academy培訓計劃，成為第一位加入計劃的西班牙裔女性，並在2007年正式獲NASA聘請，現在是噴射推進實驗室的一員。她不諱言加入NASA的部分原因是，想向家人尤其是男性親友證明，女性也很有價值。

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兩孩之母身教凡事盡所能

當年17歲的少女現在已是兩孩之母，也是從事科學工作中為數不多的拉丁裔之一。Diana有感一路走來太不可思議，不時反問自己為何能走到這一步。當擔起「毅力號」指揮官時，她代表的不僅僅是自己。

我知道我不會一個人走，我做的每一件事都代表著國家，必須每次都盡我所能。

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責任編輯：王明芳