  • 20°C
香港時間 : 2021306日 (週六) 03:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【追太空夢】17歲隻身赴美國不懂英文半工讀　由清潔工到NASA毅力號指揮官

尖子教室 18:19 2021/03/05

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

NASA「毅力號」探測車成功登陸火星，女指揮官Diana Trujillo亦成為焦點。

由美國國家航空暨太空總署（NASA）開發的「毅力號」探測車，於上月18日成功登陸火星，為人類太空探索跨進一步，而「毅力號」的女指揮官Diana Trujillo亦成為焦點。Diana在17歲隻身到美國，由不懂英文、半工讀做清潔工，到成為NASA毅力號指揮官，她的奮鬥故事激勵人心。

僅帶300美元到美國做清潔工

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，現年41歲的Diana Trujillo來自哥倫比亞，父母在她12歲離異，她自此在單親家庭成長，直至17歲時決定獨自到美國，身上僅帶著300美元（約2,300港元）。當時她不懂英文，找了一份清潔工作，半工讀在佛羅里達大學（University of Florida）完成學業。

Diana由清潔工成為NASA毅力號指揮官，其奮鬥故事激勵人心。（Twitter圖片）

Diana指早年的移民經歷，令她凡事盡力而為，不會輕言否定自己，尤其自己來自一個機會有限的國家，去到美國可說處處都是機遇。她一直都以積極的態度面對前路︰

我不會說，無法相信我要當清潔工或晚上工作，而是想著很高興我有一份工作，可以買食物，而且有房子讓我睡覺。過去每一刻都很重要，也造就今天的我。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

加入NASA向家人證明能力

她憶述在佛羅里達大學選科時，根本不知道自己想讀甚麼，但她被雜誌上的女太空人圖片吸引，於是確定路向主修航空航天工程，向太空夢進發。她更留意到航天業缺乏懂西班牙文的人才，而她具備這方面優勢。

在大學四年級時，她申請了NASA Academy培訓計劃，成為第一位加入計劃的西班牙裔女性，並在2007年正式獲NASA聘請，現在是噴射推進實驗室的一員。她不諱言加入NASA的部分原因是，想向家人尤其是男性親友證明，女性也很有價值。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

兩孩之母身教凡事盡所能

當年17歲的少女現在已是兩孩之母，也是從事科學工作中為數不多的拉丁裔之一。Diana有感一路走來太不可思議，不時反問自己為何能走到這一步。當擔起「毅力號」指揮官時，她代表的不僅僅是自己。

我知道我不會一個人走，我做的每一件事都代表著國家，必須每次都盡我所能。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【星空夢想】6歲玻璃骨男童盼衝破殘疾圓太空夢　獲NASA暖心鼓勵︰期待你加入
19:23 2020/12/02
【星空夢想】6歲玻璃骨男童盼衝破殘疾圓太空夢　獲NASA暖心鼓勵︰期待你加入
家庭教育 單親家庭 移民 大學教育 大學 美國太空總署 太空人 火星 哥倫比亞 佛羅里達

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶