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【選舉制度】梁君彥：議會仍可有不同聲音　立法會必履行憲制職能完成審議工作

社會 13:43 2021/03/05

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立法會主席梁君彥相信，完善選舉制度後，議會仍是可以有不同聲音。（經濟日報資料圖片）

十三屆全國人大第四次會議今日（5日）開幕，將審議全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》草案的議案，主席汪洋表明今年堅定支持全面落實「愛國者治港」原則。立法會主席梁君彥指，理解中央決定，認為做法合適，立法會定必履行憲制職能，完成審議工作。

梁君彥透過立法會秘書處發聲明表示，中央在國家層面完善香港的選舉制度是可以理解的，亦是合適的做法，完善的選舉制度能夠理順憲制秩序，建構一個和平理性的議會，減少不必要的內耗與矛盾，確保「一國兩制」行穩致遠，有利香港社會繁榮穩定發展，市民生活安定。

他指，香港的政治光譜廣闊，中央一直都理解及包容香港社會不同的意‍見，相信完善選舉制度後，議會仍是可以有不同聲音，日後進行本‍地立法時，立法會必然會一如以往履行憲制職能，完成審議工作。

梁君彥說，全國人民代表大會將審議有關完善香港特別行政區選舉制度的草案，當中涉及修改《基本法》附件一和附件二，即行政長官及立法‍會的產生辦法，亦需要在香港本地立法。而中央提出「愛國者為主體，「港人治港」‍的原則有利維護國家安全發‍展利益，亦因應香港的實際情況完善政治體制，由愛國者管治的原‍則放諸四海皆準。

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記者：陳曉瑩

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