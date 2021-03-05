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【確診數字】今日新增11宗確診個案　8宗本地個案包括4宗源頭不明

社會 13:59 2021/03/05

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本港今日（5日）新增11宗確診個案（TOPICK製圖）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘4宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,067宗確診個案。

四宗不明源頭個案包括：

  • 一名47歲男病人（個案編號：11061）。他於3月1日出現發燒，3月3日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為3月3日。
  • 一名18歲男病人（個案編號：11063）。他於2月22日出現頭痛和發燒，3月1日遞交樣本，其後確診。病人為一名學生，沒有回校出席面授課堂。
  • 一名48歲男病人（個案編號：11064），他於3月1日出現發燒，同日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為2月26日。
  • 一名37歲女病人（個案編號：11065），她於2月28日出現頭痛，3月2日遞交樣本，其後確診。病人為一名兼職外籍家務助理，最後上班日期為2月23日。

5類人士不宜接種新冠疫苗，即看：

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接種新冠疫苗是疫情受控關鍵，惟港大醫學院最新研究揭示，新冠病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製快，即使注射中和抗體或疫苗，亦未能有效預防鼻腔上皮細胞感染，港大微生物學系講座教授袁國勇提醒，接種疫苗後，仍須繼續戴口罩和清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒傳播。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

 

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