【確診數字】今日新增11宗確診個案　8宗本地個案包括4宗源頭不明

▲ 本港今日（5日）新增11宗確診個案（TOPICK製圖）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘4宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,067宗確診個案。

四宗不明源頭個案包括：

一名47歲男病人（個案編號：11061）。他於3月1日出現發燒，3月3日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為3月3日。

一名18歲男病人（個案編號：11063）。他於2月22日出現頭痛和發燒，3月1日遞交樣本，其後確診。病人為一名學生，沒有回校出席面授課堂。

一名48歲男病人（個案編號：11064），他於3月1日出現發燒，同日遞交樣本，其後確診。病人為一名文職人員，最後上班日期為2月26日。

一名37歲女病人（個案編號：11065），她於2月28日出現頭痛，3月2日遞交樣本，其後確診。病人為一名兼職外籍家務助理，最後上班日期為2月23日。

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記者：曾卓鋒