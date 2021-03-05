林家棟新作《智齒》柏林影展獲好評　導演鄭保瑞回歸暗黑暴力狂野

▲ 斬哥（林家棟飾）重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾）勾起心中仇恨。

鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演的電影《智齒》，日前在第71屆柏林影展完成特別展映。疫情下，鄭保瑞導演和一眾演員雖然未能飛到柏林感受氣氛，但中外影評人及世界各國電影節代表都先後以網上登記形式，率先觀看《智齒》。

在特別展映後，綜合中外影評，一致形容是導演鄭保瑞回到了《狗咬狗》狀態，回歸擅長暴力類型電影，《智齒》以雨血混雜、骯髒暴力，在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣。

▲ 劉雅瑟飾演的王桃慘被斬哥（林家棟飾）暴打。

《智齒》被形容大尺度、血腥，充滿壓抑和黑暗，各地影評觀後感刊登後，不少影迷留言官網追問正式上映日期。礙於疫情，至今雖仍未落實映期，但片方今日特意發布1分46秒國際版片花滿足大家。

國際版片花內，每個角色由始至終都在雨水、泥濘及垃圾堆中，以歇斯底里的狀態下出現：林家棟目怒兇光的瘋狂駕駛、李淳在暴雨下的崩潰痛哭；特別是飾演街童的劉雅瑟最為矚目。

▲ 《智齒》片花最後一個鏡頭，隱約看到演拾荒者的池內博之用手大力掩著一個女人的口。

劉雅瑟基本貫穿一分多的片花，弱小的身軀被掌摑、暴打、逃跑、痛哭；血流披面、手腳被綁瑟縮在如地獄般的垃圾堆中，在全片畫面經鄭保瑞導演黑白處理後，更突顯了人性黑暗、畫面上的血腥暴力，短短一分多的片花已經震撼人心，非常壓抑。

得知《智齒》在海外大獲好評，導演鄭保瑞表示興奮：「拍《智齒》是比較辛苦，不但拍攝環境又濕又髒，演員的情緒每日亦好壓抑，特別是林家棟和劉雅瑟，所以能夠獲得海外影評的認同好開心，更希望《智齒》可以快點和香港影評及觀眾見面。」