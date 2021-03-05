  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林家棟新作《智齒》柏林影展獲好評　導演鄭保瑞回歸暗黑暴力狂野

娛樂 14:00 2021/03/05

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

斬哥（林家棟飾）重遇殺妻兒的街童王桃（劉雅瑟飾）勾起心中仇恨。

鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之主演的電影《智齒》，日前在第71屆柏林影展完成特別展映。疫情下，鄭保瑞導演和一眾演員雖然未能飛到柏林感受氣氛，但中外影評人及世界各國電影節代表都先後以網上登記形式，率先觀看《智齒》。

在特別展映後，綜合中外影評，一致形容是導演鄭保瑞回到了《狗咬狗》狀態，回歸擅長暴力類型電影，《智齒》以雨血混雜、骯髒暴力，在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣。

劉雅瑟飾演的王桃慘被斬哥（林家棟飾）暴打。

《智齒》被形容大尺度、血腥，充滿壓抑和黑暗，各地影評觀後感刊登後，不少影迷留言官網追問正式上映日期。礙於疫情，至今雖仍未落實映期，但片方今日特意發布1分46秒國際版片花滿足大家。

國際版片花內，每個角色由始至終都在雨水、泥濘及垃圾堆中，以歇斯底里的狀態下出現：林家棟目怒兇光的瘋狂駕駛、李淳在暴雨下的崩潰痛哭；特別是飾演街童的劉雅瑟最為矚目。

《智齒》片花最後一個鏡頭，隱約看到演拾荒者的池內博之用手大力掩著一個女人的口。

劉雅瑟基本貫穿一分多的片花，弱小的身軀被掌摑、暴打、逃跑、痛哭；血流披面、手腳被綁瑟縮在如地獄般的垃圾堆中，在全片畫面經鄭保瑞導演黑白處理後，更突顯了人性黑暗、畫面上的血腥暴力，短短一分多的片花已經震撼人心，非常壓抑。

得知《智齒》在海外大獲好評，導演鄭保瑞表示興奮：「拍《智齒》是比較辛苦，不但拍攝環境又濕又髒，演員的情緒每日亦好壓抑，特別是林家棟和劉雅瑟，所以能夠獲得海外影評的認同好開心，更希望《智齒》可以快點和香港影評及觀眾見面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

拆彈專家2︱跟劉青雲再聚多談健康養生　劉德華被疫情打亂人生計劃：我重了十磅
18:01 2021/02/17
拆彈專家2︱跟劉青雲再聚多談健康養生　劉德華被疫情打亂人生計劃：我重了十磅
狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
13:21 2021/02/17
狂舞派3︱原班人馬重聚不忘初衷　顏卓靈+蔡瀚億+楊樂文談現實與妥協
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
00:02 2020/09/18
【麥路人】郭富城少年家貧打工幫補家計　憶亡母感觸現更珍惜家庭時光【有片】
林家棟 導演 電影 新冠肺炎疫情 疫情 頒獎禮

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶