【新冠疫苗】自爆已接種首劑科興疫苗　林青霞透露打針後身體狀況

新冠肺炎疫苗抵港，有市民開始預約接種。雖然曾出現疑因注射疫苗後感不適或死亡的個案，但大美人林青霞也在微博指，已接種中國科興疫苗的第一針。

林青霞在昨夜在微博寫道：「星期三打了第一針科興疫苗感覺很好，沒什麼反應，心情愉快。」自揭已打國產疫苗後身體無不適。網民亦留言提醒林青霞在接種疫苗後要注意飲食，及做適量運動，也有不少人祝福她身體健康。

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微博分享生活點滴

雖然林青霞已66歲，但她仍熱愛使用社交平台，不時用微博分享生活點滴，也會撰寫短句分享感受。

她早前也分享於2019年的旅行經歷：「我獨自在印度恆河邊跟賣花女、賣花郞買花和聊天。小女孩想要美麗的裙子，小男孩想要玩具跑車，我帶他們去服裝店和玩具店讓他們自己挑選，20多個小孩跟著我興奮得不得了。這些孩子們白天上課，下午3、4點下了課出來賣花貼補家用。」

網民大讚她的善心舉動很有愛心，而林青霞也常在微博與網民互動，逐個留言回應，深得眾人歡心。

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