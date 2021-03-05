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【瘋狂駕駛】元朗水邊圍邨青年趴車頭玩命　司機連人帶車駛前約500米

社會 14:03 2021/03/05

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網上流傳一段長約41秒的瘋狂駕駛短片。（網上影片截圖）

網上流傳一段長約41秒的短片，片中有一名黑髮男子趴在私家車車頭位置，期間私家車高速向前行駛，當時車內傳出數名男女乘客的聲音，有人更直言「黐線。咪玩啦」，惟司機未有理會繼續駛前約500米才停下。有關片段未有標明事發日期和時間，據影片背景所見，事發地點為元朗水邊圍邨附近馬橫路一帶，當時私家車由元朗媽橫路及屏會街交界開車，駛向朗庭園一帶，TOPick已就事件向警方查詢。

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片段開首時，一名身穿風褸的黑色短髮男子已趴在私家車車頭位置，司機其後開車，隨即車內傳出一把女子聲音稱「黐線。咪玩啦」，惟司機未有理會並不時爆粗瘋狂大笑，期間私家車兩旁有巴士、私家車駛經，險象萬分，私家車司機甚至因前路有死車切線駕駛。

至片尾司機更意圖將車駛上天橋，車上有把男子聲音指「唔知去邊度」，有人回答「上橋呀，燒烤場！」同，但時車內有一名女子喝止「唔好玩啦！」，其後於朗庭園一帶停車，全程約500米。

元朗上月5日曾發生瘋狂駕駛事件，一輛私家車在教育路撞向停泊在前面的客貨車車尾，私家車女司機企圖將私家車駛離現場，但男司機見狀，用身體伏在私家車車頭，但女私家車司機連人帶車駛離約100米距離、歷時20秒，男司機才放棄落地。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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