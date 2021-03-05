【放題優惠】ClubONE推晚市中式放題每人$268起　4小時任食逾30款菜式兼送龍蝦【內附詳情】

▲ ClubONE（會所1号）推出$268起「襟撈」晚市中式放題。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

食肆晚市堂食延長至晚上10時，大型食府ClubONE（會所1号）即日（5日）起推出晚市中式放題優惠，市民可在晚市時段無限時任點任食逾30款菜式，並可享用一份的「襟撈五式」，包括龍蝦﹑燉螺頭湯等，每人268元起。

▲ ClubONE（會所1号）推出$268起「襟撈」晚市中式放題。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

「襟撈放題」基本資料：

供應期 即日起至另行通知 時間 18:00 至22:00（無限時任食） 會員價 星期一至五 成人：$268（原價：$360）；小童：$168（原價：$280） 適用於維港皇宴、愉花園、港灣皇宴 星期六、日及公眾假期 成人：$298（原價：$410）；小童：$198（原價：$310） 只適用於港灣皇宴) 條款 只適用於晚市堂食，不設外賣及攜走； 另收茶芥及加一服務費 (以正價計算)； 菜式如有任何更改，或停用期，或個別菜式售罄，恕不另行通知； 如有任何爭議，ClubONE保留最終決定權。 資料來源：ClubONE（會所1号）

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供應場地聯絡資料

維港皇宴 麼地道68號帝國中心1樓 電話：3962 1188 愉花園 荃灣愉景新城3樓3005號舖 電話：3582 4085 港灣皇宴 九龍灣MegaBox13樓2至3號 電話：2798 8866 資料來源：ClubONE（會所1号）

▲ 任食菜單 - 港灣皇宴。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

▲ 任食菜單 - 維港皇宴 / 愉花園。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

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記者：陳曉瑩