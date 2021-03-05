  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【放題優惠】ClubONE推晚市中式放題每人$268起　4小時任食逾30款菜式兼送龍蝦【內附詳情】

社會 14:35 2021/03/05

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

ClubONE（會所1号）推出$268起「襟撈」晚市中式放題。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

食肆晚市堂食延長至晚上10時，大型食府ClubONE（會所1号）即日（5日）起推出晚市中式放題優惠，市民可在晚市時段無限時任點任食逾30款菜式，並可享用一份的「襟撈五式」，包括龍蝦﹑燉螺頭湯等，每人268元起。

ClubONE（會所1号）推出$268起「襟撈」晚市中式放題。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

「襟撈放題」基本資料：

供應期 即日起至另行通知
時間 18:00 至22:00（無限時任食）
會員價 星期一至五 成人：$268（原價：$360）；小童：$168（原價：$280） 適用於維港皇宴、愉花園、港灣皇宴
星期六、日及公眾假期 成人：$298（原價：$410）；小童：$198（原價：$310） 只適用於港灣皇宴)
條款

只適用於晚市堂食，不設外賣及攜走；

另收茶芥及加一服務費 (以正價計算)；

菜式如有任何更改，或停用期，或個別菜式售罄，恕不另行通知；

如有任何爭議，ClubONE保留最終決定權。
資料來源：ClubONE（會所1号）

點擊圖片即睇「襟撈五式」菜式：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

供應場地聯絡資料

維港皇宴 麼地道68號帝國中心1樓 電話：3962 1188
愉花園 荃灣愉景新城3樓3005號舖 電話：3582 4085
港灣皇宴 九龍灣MegaBox13樓2至3號 電話：2798 8866
資料來源：ClubONE（會所1号）

任食菜單 - 港灣皇宴。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

任食菜單 - 維港皇宴 / 愉花園。（ClubONE（會所1号）提供圖片）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【驚螫打小人】驚螫「打小人」鵝頸橋大排長龍　股票經紀「求財運」少女怒「打前度」
今日 14:15
【驚螫打小人】驚螫「打小人」鵝頸橋大排長龍　股票經紀「求財運」少女怒「打前度」
【保護海洋】退休商人潛水「執垃圾」　8年領逾500青年為保育出力
09:00 2021/03/03
【保護海洋】退休商人潛水「執垃圾」　8年領逾500青年為保育出力
【著數優惠】海洋公園推門票及餐飲優惠 88元搶2張門票188元包酒店住宿【內附搶購詳情】
16:42 2021/02/24
【著數優惠】海洋公園推門票及餐飲優惠 88元搶2張門票188元包酒店住宿【內附搶購詳情】
消費資訊 放題 菜式 愉景新城 MegaBox 尖沙咀中心& 帝國中心

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶