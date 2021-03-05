【放題優惠】ClubONE推晚市中式放題每人$268起 4小時任食逾30款菜式兼送龍蝦【內附詳情】
社會 14:35 2021/03/05
食肆晚市堂食延長至晚上10時，大型食府ClubONE（會所1号）即日（5日）起推出晚市中式放題優惠，市民可在晚市時段無限時任點任食逾30款菜式，並可享用一份的「襟撈五式」，包括龍蝦﹑燉螺頭湯等，每人268元起。
「襟撈放題」基本資料：
|供應期
|即日起至另行通知
|時間
|18:00 至22:00（無限時任食）
|會員價
|星期一至五
|成人：$268（原價：$360）；小童：$168（原價：$280）
|適用於維港皇宴、愉花園、港灣皇宴
|星期六、日及公眾假期
|成人：$298（原價：$410）；小童：$198（原價：$310）
|只適用於港灣皇宴)
|條款
|
只適用於晚市堂食，不設外賣及攜走；
另收茶芥及加一服務費 (以正價計算)；
菜式如有任何更改，或停用期，或個別菜式售罄，恕不另行通知；
如有任何爭議，ClubONE保留最終決定權。
|資料來源：ClubONE（會所1号）
點擊圖片即睇「襟撈五式」菜式：
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供應場地聯絡資料
|維港皇宴
|麼地道68號帝國中心1樓
|電話：3962 1188
|愉花園
|荃灣愉景新城3樓3005號舖
|電話：3582 4085
|港灣皇宴
|九龍灣MegaBox13樓2至3號
|電話：2798 8866
|資料來源：ClubONE（會所1号）
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記者：陳曉瑩