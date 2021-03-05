【誘拍裸照】藉口物色模特兒拍照肆意非禮4少女　舞台劇導演黃嘉威承認非禮等18項罪

▲ 被告黃嘉威（39歲），今承認10項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項及製作兒童色情物品、1項企圖製作兒童色情物品及1項非法性交罪。

現年39歲的舞台劇導演黃嘉威，涉於2014年起，4年間透過網上平台認識4名13至15歲少女，黃自稱是攝影師，正物色女模特兒拍照，並分別相約4人到賓館拍照，期間要求少女穿上內衣及擺出性感姿勢，又與其中1名少女共浴時拍照，稱以男友視覺拍攝。期間黃又與部分少女要求性交及口交，並將過程拍下相片及影片。其中1名少女於17歲時將事件告知男友，涉案黃嘉威事後被捕，今（5日）於高等法院承認非禮及非法性交等共18項控罪，還押至3月25日判刑。

被告黃嘉威（39歲），今承認10項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、6項及製作兒童色情物品、1項企圖製作兒童色情物品及1項非法性交罪。

事發於2014年7月1日至2018年7月5日期間，涉及4名事主A、B、C及D，事發時13至15歲，其中A涉及6項向16歲以下兒童作出猥褻行為及2項及製作兒童色情物品罪。

控方指被告過往沒有刑事記錄，2007至2018年為演員，之後成為導演及製片，2018年於中學教授話劇。被告單身，與家人同住。

代表律師求情指，被告對事件感到莫大悔意，被告承認控罪省卻法庭處理時間及受害人出庭之需要，望法官作少許判刑扣減。

代表律師並呈上109封求情信，分別由家人、朋友及服務過的義工團體撰寫，內容均指被告對社會不為餘力及作出貢獻。代表律師指，被告以其專長幫助他人，在朋友眼中是好人，被告犯下本案，友人均感震驚，對於被告的將來及前途受一定影響感到婉惜，相信被告已深得教訓及反思，望法庭輕判。

基於須替其中1名事主索取創傷報告，法官押後判刑至3月25日，等候有關報告，同時替被告索取心理報告。

案情指，A於2014年初13歲時透過網上平台認識被告，當時被告自稱是攝影師，正物色女模特兒，A同意及於同年7月應約到荃灣一賓館拍照。A最初穿上衣服，被告其後要求她換上性感內衣，並指導她擺出性感姿勢拍照，最終A被要求脫光衣服，由被告拍下裸照。

其後被告替A蒙上眼睛，並要求替他口交，A於不自願下照辦。及後，被告多次相約A拍照及要求口交，A因已習慣而未有反抗。及至A16歲時，被告得知她與男友有性行為，亦要求與A性交，A同意，自此至17歲時，A每月與被告性交1次。

及後男友發現被告與A的whatsapp對話而報警，警方安排A赴約時拘捕被告，警方並於其手機及電腦發現涉及4名事主的裸照，以及口交和性交片段，涉案相片共3,488張，片段則共40段，因而揭發案中另涉3名事主。被告警誡下稱相片及片段均自用，並沒有向外流出，並稱不知道部份少女未滿16歲。

其餘3名事主分別於Instagram認識被告，被告同樣聲稱物色模特兒，分別相約到賓館拍照，其中B於拍照後與被告性交，事後獲酬1,000元。

另一名事主D曾於賓館內應被告要求共浴，期間被告拍照及觸摸D的胸部10秒，D問及原因時，被告表示欲從男友視覺拍照，經過5小時拍攝過程後，被告給予D 200元。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧