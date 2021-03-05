【星二代】4歲女兒讀星級銅鑼灣維多利亞幼稚園　關心妍苦等7年終為人母悉心栽培

▲ 關心妍苦等7年終為人母，悉心栽培女兒，為她揀選星級「銅鑼灣維多利亞幼稚園」。

不時聽說有些孩子留有胎前記憶，媽媽們都大感神奇！當中包括歌手關心妍（Jade），日前她跟孫慧雪與張美妮在網台節目大談湊仔經，Jade分享現時4歲女兒跟她提起胎前記憶，說出當時在天上揀選媽媽，選了一位化妝、唱歌及一頭粉紅色髮型的美女當媽媽，關心妍聽後大呼神奇。

▲ Jade跟孫慧雪與張美妮在網台節目做《靚媽圍爐》大談湊仔經。（影片截圖）

苦等7年終成人母

歌手關心妍（Jade）在2009年與金融界才俊楊長智結婚，2016年誕下女兒楊榮心（心心，Jovia）。Jade跟孫慧雪與張美妮在網台節目做主持《靚媽圍爐》大談湊仔經，Jade提及結婚後一直希望成為人母，苦等了7年終於成孕誕下心心。Jade分享早前有一晚哄女兒睡覺，看著女兒大感恩惠地說︰

媽咪真的很感謝你來到世上，之後狂啜啜錫佢，你知唔知我等了你好耐。突然女兒回應我︰「我也等了好耐來搵你，我在天上的雲等很久」，我覺得好神奇突然說這些話……

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4歲女兒提及胎前記憶

Jade亦於上月27日（上星期六）在facebook分享了母女的對話，記錄女兒回憶起胎前記憶，心心說著︰

我喺雲上邊揀媽咪，先可以㩒落去。Jeuse畀我揀。一個（手）攞住化妝嘢（掃），一個（手）攞住咪，頭髮係粉紅色的。

媽媽追問著女兒「做緊咩？」、「靚唔靚？」、「因為靚你揀我？」等問題。心心都有回道表示揀選的媽媽在唱歌，因為靚就選了。她更指媽媽化了妝的樣是假的，真樣是沒有攞住化妝婦，只是不停地唱歌。

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為女兒精挑細選好學校

關心妍大呼神奇，更珍惜這段母女緣份。Jade很享受做媽咪，她曾接受TOPick訪問分享，明白孩子性格不一，父母不可給一個框框限住小朋友，認為自己能夠做的，就是為女兒安排一間合適的學校，其他則需要看孩子的成長變化。

▲ 關心妍跟女兒合唱，送上歌曲為學校老師同工打氣。（關心妍facebook）

我希望唔係教佢有咩學識，而係佢要做一個好人，有好品格、有禮貌、乖，唔好被寵壞、對長輩唔尊重，這些我反而會好緊張，會花好多時間教她。

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銅鑼灣維多利亞行IB重兩文三語

現時4歲的楊榮心是K2生，就讀提供IB課程的銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，很多星級爸媽都愛揀選該校，包括天王郭富城大女、吳君如女兒陳是知、楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂亦是該校學生/校友。

銅鑼灣維多利亞國際幼稚園通過認證，正式成為國際文憑（IB）世界學校，提供兩文三語國際班及雙語國際班。學校另引入美國哥倫比亞大學的讀寫計劃，促進幼兒讀寫能力發展。

總校長孔美琪博士早前接受TOPick訪問時表示，IB可讓幼兒建立探究的學習態度，幫助他們作全面思考，這種態度應從小培養。而校方重視「創客教育」，特設一間課室專作「創客空間」（Maker Space），結合藝術、科技、電腦等元素，可以進行編程（Coding）教學，加入更多與工程有關的建構性遊戲，小朋友有更多機會動手做。

K1學費每年逾9萬元

據幼稚園概覽截止2019年9月的資料，銅鑼灣維多利亞國際幼稚園K1班有約190個學額，學費為$94,589。

此外，孔美琪博士於2005年創辦私立的滬江維多利亞學校，提供一條龍小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程。位於香港仔的滬江維多利亞學校優先取錄銅鑼灣維多利亞國際及維多利亞教育機構幼稚園的畢業生，該校逾90%小一學生均來自維多利亞。

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責任編輯︰王明芳