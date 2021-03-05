【親子好去處】遊走屯馬綫認識九龍城區　文化導賞團探索新舊共融土瓜灣

▲ 牛棚藝術村。（經濟日報資料圖片）

屯馬綫即將全綫通車，港鐵除了進行密鑼緊鼓進行安全測試外，更準備一連串活動，讓大家認識屯馬綫沿綫的景點，家長們可以帶小朋友認識歷史之餘，又能外出放電。

港鐵早前公開招募約700名巿民參加《活現屯馬新力量》免費文化導賞團，由活動大使帶領市民透過伸延至土瓜灣及宋皇臺的新鐵路服務，一同探索新舊共融的九龍城區，重新發掘九龍城區的過去與未來。

當局挑選52位文化大使，分成2組參與連串導賞員及演員培訓。他們將透過文化導賞團及街頭劇場，讓市民以全新角度發掘九龍城區的歷史及文化瑰寶。當中有超過七成的參加者於九龍城區居住、就讀或工作，從街坊視角出發，訴說屯馬綫及新車站周邊的地區故事。

港鐵舉辦文化導賞團活動

宋皇臺花園

宋王臺花園從 1960 年開放至今，花園內有「宋王臺」三個大字的石碑，園內也另設《九龍宋皇臺遺址碑記》，且分成了中英文版本，讓遊客認識這段歷史。該公園是可近距離看見飛機升降的地點，可說是世上罕見的獨特城市景觀。導賞團會探索南宋最後兩位皇帝南訪九龍城的歷史。

北帝街

了解九龍城由農村耕地發展成眾所周知的工業重鎮的故事。

十三街

十三街唐樓林立，地下為商舖，樓上為商住兩用，現時有大量車房進駐。導賞團會帶大家遊走於七彩唐樓之間，細聽十三街居民往時的日常點滴。

▲ 十三街。（經濟日報資料圖片）

牛棚藝術村

「牛棚」以前是馬頭角牲畜檢疫站，後來經過活化及改建，為市民提供文化和藝術為主題的公公休憩空間。市民可到場參觀逾百年的古蹟，欣賞藝術家如何與街坊聯手以藝術活化社區。

▲ 牛棚藝術村。（經濟日報資料圖片）

九龍城碼頭

九龍城碼頭在戰後興建，曾經開辦多條航線，包括九龍城至灣仔、九龍城至北角、九龍城至東平洲、九龍城至太古城等。街坊將會訴說昔日的交通樞紐，包括碼頭車渡與啟德機場，以及街坊回憶。

▲ 九龍城碼頭。（經濟日報資料圖片）

永香冰室

永香冰室是一間經營超過半個世紀的冰室，餐廳保留著50年代舊香港時代的裝飾，市民可到場認識屹立社區半世紀的傳統冰室對土瓜灣街坊的意義，品嘗冰室美食。

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責任編輯：王明芳