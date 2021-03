【一代童星】《寶貝智多星》童星被追討1.2萬元醫療費　40歲麥哥利高堅曾患焦慮症沉淪毒海

▲ 40歲荷里活男星麥哥利高堅被美國紐約一間診所入稟追討醫療費合共1,500美元。

現年40歲的荷里活男星麥哥利高堅(Macaulay Culkin)被美國紐約一間診所入稟追討醫療費合共1,500美元(約港幣1萬2千元),他的發言人未有回應事件。麥哥利高堅曾是著名童星,出演經典系列電影《寶貝智多星》(Home Alone)令他紅遍全球,但後來他因財與父母對簿公堂,又經歷離婚,04年更因藏毒而被捕後,事業逐漸走下坡,令人不勝唏噓。

▲ 麥哥利高堅(Macaulay Culkin)。(法新社)

據外國媒體報道,美國醫療集團「Manhattan Endoscopy Center, LLC」日前向曼哈頓高等法院入稟追討醫療費,表示麥哥利高堅未有繳交費用連利息,合共1,500美元,而該診所專門提供腸胃病治療。

一代童星之路

麥哥利高堅當年以《寶貝智多星》僅10歲之齡紅遍國際,兩年後的續集《寶貝智多星2之玩轉紐約》(Home Alone 2: Lost in New York)同樣收獲佳績。

但好景不常,他的演藝工作後繼無勁,加上身為經理人的父親被指把兒子當搖錢樹,麥哥利高堅於是在14歲時淡出影圈,但他的父母仍為兒子撫養權而對簿公堂,最終他不惜向雙親提告,要求移除他們的監護人身份。

麥哥利高堅早年與過世巨星米高積遜(Michael Jackson,MJ)份屬好友,有指MJ看過麥哥利高堅演出後甚為欣賞,更多次邀請他到Neverland樂園。在美國HBO播放一段MJ捲入性侵醜聞紀錄片《Leaving Neverland》中,更可見他亦藏有麥哥利高堅的簽名相:

麥哥利高堅98年與女星Rachel Miner結婚,4年後離婚。04年,麥哥利高堅因藏有大麻被捕而哄動一時,他亦承認自己患上廣場恐懼症(agoraphobia),點擊了解更多:

麥哥利高堅現今已重回影視圈,但狀態始終不復當年勇,早前他更調侃自己有中年危機。目前他已拍完美國電視劇《美國怪談》(American Horror Story)第10季,劇集預計會在今年內推出。

