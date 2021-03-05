【育兒心得】好爸爸帶女兒行山改善氣管敏感　孭3個月大兒子通山走探索大自然【內附兒童行山貼士】

▲ 為了照顧氣管敏感女兒，Andy帶她去行山改善體質，到兒子出生後，3個月大開始就孭著他通山走，以大自然為教室。

疫情下，多了遠足人士，也見有不少爸爸愛把幼小的孩子揹在前面行山，這種溫馨的親子樂場面，算是疫情下的點點正能量吧。而Andy也是其中的一分子，而且還是在兒子3個月大時，已揹他通山走，他希望孩子可以在大自然的薰陶下，成為一個勇敢而有獨立思考能力的人。

他愛上帶孩子行山，竟是因著一件不愉快事件而起。話說大女兒Elisa自小身體不好，常常發燒，兼有氣管敏感，但由於他和太太都早出晚回歸，工作忙碌，無暇照顧女兒。

直到有一次女兒氣促到呼吸不了，趕忙送她往急症室後，被醫生責怪為何如此遲帶她去求診。

▲ 自兒子3個月大開始，Andy便帶他去行山，他表示，每次帶兒子到郊外，他都興高采烈。（被訪者提供）

他猶有餘悸地說，經此一役，自己決定轉做自由身，可以在家照顧女兒。「那時開始去看怎樣照顧幼兒起居、健康等書籍，又報讀了兒體適能課程，明白到小朋友要多出外活動、曬太陽吸收多些維他命D，才會令他們健康成長。」

於大自然中學習

他笑言，曾在書本看到一段文字，深受感動，正正說出了自己的感受。文字大意是在大自然的懷抱中，家長和孩子的天性都會得到很好的釋放。家長帶着小孩共同嬉戲、玩耍的過程中，除了能增進親子感情，同時也可以增加小孩與其他朋伴間的溝通、交往、協調等能力，讓小孩更好地適應群體生活......

實驗證明的確如此，女兒跟多我行山後，以上各方面的能力都不錯，而且我最開心的是見到她在一個雖然是陌生的環境中，但沒有懼怕，會主動地去接觸一切事物，如花草、樹木、動物等，不會像一般住慣城市的孩子們會甚麼都說「驚驚」。

他還特別認同那段文字中的一些段落，如：「嬰幼兒時期充滿好奇與探索精神，五彩繽紛的大自然便能夠刺激他們的各個感官，他們會透過注視、傾聽、觸摸、詢問、甚至品嘗來探知環境。人類的觀察力、注意力、記憶力以及獨立思考的各方面能力，便會在大自然中不經不覺地建立起來。」

讓孩子在山野自由

因此，令他更決意待兒子Jax出世後，也要貫徹帶他行山的習慣。「女兒今年12歲了，多了行山的確改善了她的氣促問題，但氣管敏感仍間中會發作，我和太太都以平常心看待。」他笑言。

反而兒子已屆兩歲，身體發展得不錯，「每次帶他到郊外，他都興高采烈。我是那種給兒子自由奔放型的父親，由他學懂爬行，便會放他到草地上爬動，我不會介意他污糟，太太亦贊同我的做法。」他續說當兒子開始懂走路時，便嘗試給他自己行。

記得兒子甫懂得行路，便要求自己落地行，當然會拖實他慢行，見他行得不錯時，便會慢慢放手。

▲ Andy說，自己是那種給兒子自由奔放型的父親，由他學懂爬行，便會放他到草地上爬動，我不會介意他污糟。（被訪者提供）

這是因為小朋友個子較矮，重心較低，其實比大人行得更容易。他看到不少大人行山一仆一碌，大部分是長大後才開始行山，因為身體變得高大，而平衡力又沒有在小時候好好建立，所以行起山來時，便會感到特別吃力。

難忘蝦碌兩件事

說到帶兒女行山多年，有否難忘蝦碌事？他說印象深刻的有兩件，「第一件是我帶兩位孩子行上龍虎山，要顧著女兒是否有帶好口罩時，在樓梯間扭傷腳，當時不以為然，還能堅持回家，後來隻腳腫到如豬頭才覺痛。」

▲ 有家姐陪伴弟弟行山，一齊遊玩，大家都不會覺悶。(被訪者提供)

至於第二件，則是前往南朗山途中發生。「當時感覺到兒子正在進行『大事』，但我仍然好冷靜，找一地方平放好兒子後，快手處理好所有衛生程序，還把『大事』包好，安然帶回山下、盡責地做個良好公民。」果然是好父親的榜樣呢！

帶幼童行山小貼士

別看Andy是隨心型，便會以為他不顧安全，其實，他以前預備帶女兒行山時，也會先探路，親身或網上做好資料搜集，確定山路安全，才帶子女上山。「因我家住港島，所以多行這邊的山徑，兒子還小，一般行程訂為為2-3小時為佳。我們通常去龍虎山山頂、薄扶林水塘、南朗山、香港仔水塘及大潭水塘等，這些都是由他3個月大行到現在兩歲的山路，一般一星期也會至少行兩三次，疫情時試過有百多個確診數字時，便停止了兩星期左右。」他說。

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他提到行山與平時逛街不同，最好要注意穿著適當的裝束，衣著方面，要合乎天氣狀況，並以淺色為主。「對於我來說，帶齊兒子的日常用品，如後備大小朋友口罩、尿片、裝滿暖水的水樽、BB濕紙巾、小雨傘來擋大陽、微雨及小童帽等。最大原因我的山路徑較易行，有時我想減少負荷，連背囊也不帶。」他笑說。

記者：郭秀芳