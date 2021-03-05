【林鍾一戰】鍾培生林作正式簽生死狀　林作坦言：今日係我人生最大成就

富三代鍾培生與林作之間的「林鍾一戰」，連日展開了N場口水戰，今日鍾培生跟林作淺水灣舉行正式簽約記者會，二人並交代上擂台的正式開賽日期和細節。

今日3點，林作現身鍾培生位於淺水灣的寓所舉行記者會，林作在記者會帶媽咪到來，全程嬉皮笑臉，鍾培生則全程幾乎不望林作一眼，甚有霸氣。席上林作和鍾培生都穿上西裝，並向傳媒發放合約細節。

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▲ 二人火藥味甚濃。（攝影：湯炳強）

雙方表示已簽定合約，而合約簡要如下：

1. 賽事為拳擊形式進行 2. 賽事以4回合，每回合2分鐘進行 3. 鍾培生出賽限重，量秤於賽事前一天內舉行 4. 鍾培生的量重在量秤時超越合約所規定重量（可於一個半小時間減至合約所指重量，如無法守約，則對手可以直接獲判技術勝出。唯雙方可在協商後依照安排比賽，超重一方須賠償對手每0.5KG港幣10,000元。而林作則不設此限。 5. 配帶拳套為10盎司 6. 鍾培生同意無論賽事結果，均需於賽後向林作支付表演/出賽費用港幣一百萬元整（HKD$1,000,000） 7. 合約各方免除合約各方因拳擊賽事引致拳手之死亡及/或受傷的任何責任，包括但不阻於所有日後之法律追討賠償等，拳手亦承諾不能向主辦方及/或有關人士單位追討。 8. 但如林作違反合約包括但不限於無法出席賽事，則鍾培生無需支付上述款項，林作需賠償期間所有宣傳支出。

鍾培生指：「今次能夠促成這場近年全港最大型拳賽，除了巧合，亦源於我言出必行的性格。今次拳賽收益將回饋培生培心會員，及捐助學慈基金。到時候將會有拳擊賽事及安排歌舞表演，以支持香港創作行業。希望拳賽能夠與大家分享喜悅及為公益出力之餘，亦可以身體力行宣揚言出必行的正能量。」

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林作：冇定立遺囑

林作表示有信心，並稱有信心9月成為一個拳手，更開玩笑稱屆時可以隨街「挑機」，屆時不只賺100萬，可以賺1000萬。林作自言有才華及運動細胞，做甚麼都很快上手，一學就識，又指近來煲拳賽的劇。

林作又踩鍾培生一文不值，若非有林作，外間不會認識他。鍾垃生反問林作何來的自信，叫他照照鏡子。

二人不斷互窒，林作指自己是勵志故事，天生我才必有用，又稱今日是他人生最大成就，鍾培生一臉殺氣。鍾培生在會上明言屆時會於檑台上羞辱林作。而林作指100萬元拳酬吸引，可以醫大病，鍾培生聽後即插咀說：「醫返你個腦啦！」

到台下記者發問時，鍾培生被問會否怕林作出甚麼陰招，鍾培生指：「佢呢pat屎可以對我做啲咩！」

鍾培生被問一個回合2分鐘，要打贏林作是否太長時間，鍾培生稱：「我10秒就可以K.O.他。」另外被問會否擔心打死林作，鍾培生稱要對方有跟向柏榮師傅學拳，並稱原本想找殯儀館贊助，現在找輪椅贊助較合適。

林作被傳媒問有否立定遺囑，他指：「沒有，但有買下人壽保險。」林作又表示著重比賽所得的100萬，台下有記者提議林作打疫苗。他笑道：「打針唔好玩，打拳好玩啲。」

▲ 林作手持「懦夫救星」拍照。（攝影：湯炳強）

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林作鍾培生拳賽：

日期：2021年9月

賽程：4-6場拳賽，包括亞洲職業拳王級選手、網絡紅人及鍾培生先生與林作

地點：待定

重溫二人交惡始末：http://bit.ly/3qkolAT

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記者：游艾維

同場加映：張明偉訪問