【虐殺女童】5歲女童疑被虐殺繼母指傷勢由生父造成　生父則指女童常將頭撞門及地下

▲ 案件今（5日）於高等法院續審。（資料圖片）

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（5日）於高等法院續審，控辯雙方同意案情中披露父母二人在事發後的解釋。父親於警方查問下承認曾以藤條打女童，但辯稱部分傷勢由女童自己造成，因女童不時會自己將頭部撞向大門和地下；繼母則於警誡下表示，女童的傷勢由丈夫造成，與她無關。

控方今於庭上繼續讀出雙方同意案情，指2018年1月6日事發當天，涉案父親於下午1時15分報警指女童在家中暈倒，救護員到場後向父親及繼母詢問發生什麼事，父親沒有回應，繼母則指女童於下午1時仍然清醒和能夠說話，惟於15分鐘後便不省人事。

救護員於前往醫院途中，向繼母查問女童身上傷勢來源，繼母回應指「本身個女有行為問題，會自己撞傷自己身體，同埋唔肯返學」。女童送院已無生命跡象，醫生於當日稍後宣布女童死亡。急症室醫生檢查女童時，發現女童全身滿佈傷口和瘀傷。

警方又於醫院向父親和繼母作出查問，兩人回應指，當日中午12時半回家，打算叫女童起床，但發現女童四肢冰冷，遂嘗試暖和女童身體，並餵女童喝水和牛奶，直至1時15分，兩人發現女童沒有反應遂報警。

警方其後獲通知指女童身上的出現人為傷勢，便再向父親查問，父親回應指，當女童不聽話及不服從時，他會以藤條打女童的手腳，至於女童頭部的傷勢，父親解釋女童不時會自己將頭部撞向大門和地下。父親又承認於事發前兩天，他曾以藤條打過女童，女童亦於兩天前撞傷頭部，部分傷勢由女童自殘所致。父親又指他一直有護理女童的傷口，但沒有帶女童求醫。

警方其後以虐兒罪拘捕父親及繼母，父親於警誡下稱「我只係用藤條打過佢」。繼母則表示「阿sir，唔關我事，啲傷勢係我老公打嘅。」

警方又於女童寓所內撿走大批證物，當中包括一對拖鞋，拖鞋上均有女童和父親的DNA，其中右邊拖鞋鞋頭更沾有女童的血。另外，警方亦檢取了一把13厘米長的剪刀，剪刀的刀刃上被驗出女童的DNA。

女童的驗屍報告指出，她的死因是敗血症，法醫從女童身上不同部位檢取樣本，並發現女童的脾臟、左肺、小腸等器官均有腸炎沙門氏菌和金黃葡萄球菌生長。

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記者：楊詠渝