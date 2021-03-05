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【選舉制度】譚耀宗稱立法會選舉仍然民主　草案合情合理合法

政治 15:55 2021/03/05

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全國人大常委會將審議，《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案。全國人大常委譚耀宗形容，草案是合情、合理及合法，又認為改變是要完善過去選舉問題及漏洞，將來仍然是民主選舉制度。

譚耀宗表示，香港政治體制及選舉制度，都是屬於中央事權，中央安排是符合憲法及《基本法》，而且改善只涉《基本法》附件，不會修改正文。他又指，中央是不容許，不推動一國兩制，甚至試圖搞分裂的人參與管治架構，直言要完善制度，香港才能長治久。

未來的立法會選舉，或有較大比例由特首選委選出。譚耀宗認為，改變後的立法會選舉，仍然是民主選舉，所形成的選制度，是符合香港實際情況、有香港特色的新民主選舉制度。

基本法委員會副主任譚惠珠則指，中央曾容許香港普選行政長官，但遭到反中亂港人士否定，其後更出現佔領行動、反修例示威，強調中央、港府及建制派，都想實現普選，但有一批人在立法會中，未有盡職責，更可能聯同外境力量干預香港事務，強調中央決定是為保住一國兩制。

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責任編輯：陳宛彤

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