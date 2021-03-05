【選舉制度】中聯辦︰完善香港選舉制度　確保「一國兩制」行穩致遠

▲ 中聯辦發言人表示，香港特區選舉制度的完善，是香港社會關注度極高的政治議題，中央對此十分審慎。（經濟日報資料圖片）

中聯辦發言人表示，完善香港特區的選舉制度，並確保「愛國者治港」，是維護國家主權、安全、發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠的必然要求，亦是維護香港長期繁榮穩定的必由之路。

發言人今（5日）稱，香港特區選舉制度的完善，是香港社會關注度極高的政治議題，中央對此十分審慎，有關部門將繼續廣泛聽取及吸納香港社會各界的意見，強調政治體制問題是中央事權，中央從憲制層面修改完善相關制度，是其權力和責任所在；全國人大及其常委會以「決定加修法」，完善香港特區的選舉制度，完全符合憲法和基本法的有關規定，充分考慮了香港的現實需要和具體情況，具有堅實的法治基礎、政治基礎和民意基礎。

另外，發言人指出，任何一個國家，無論是中央還是地方管治權，都必須始終掌握在愛國者手中，選舉制度作為特區政治體制的重要組成部分，必須符合「一國兩制」方針，為全面貫徹、體現和落實「愛國者治港」原則提供堅實保障。

發言人又指，近年來有反中亂港分子和本土激進分離勢力，在美西方反華勢力支持煽動下，利用現行選舉制度漏洞，肆無忌憚進行反中亂港活動，散佈「港獨」主張，企圖通過操控選舉奪取管治權，充分表明現行選舉制度存在明顯漏洞和缺陷，必須採取堅決措施予以解決。

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責任編輯︰尹櫻霖