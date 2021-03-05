【7.21暴動案】證人指白衣人向車廂內投擲尖木棍　有證人指遭擊打後腦致裂傷

▲ 案件今（5日）於區域法院進行審訊。（資料圖片）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（5日）於區域法院進行第10天審訊。證人K供稱，列車到達元朗站後，白衣人向車廂內的乘客擲尖木棍等，又揮動「竹刀」襲擊，車廂內前排男士受傷。另一證人G則供稱，他跑上電梯時後腦被打一下，望後則見電梯口有一名手持棒球棍的白衣人，事後檢查發現G頭部有裂傷。

721當晚與證人C同行的證人K今供稱，她從港鐵美孚站乘搭列車途徑元朗站，看見月台上有約40名白衣人，當中約20人由月台打入車廂，另外約有20人在月台追打市民。

K約於晚上11時開始拍攝影片，庭上接著播放該片段。K指月台上的白衣人將尖木棍、鐵支、雪糕筒、紙包裝奶類飲品擲入車廂，K在片中竭斯底里地大叫「唔好掉呀」，K指站在她前面的男士應該曾被擲中，她自己則因為縮下身體才沒有被飛來的木棍擊中。

K之後在片中又多次大叫「唔好打」。K憶述她與其他乘客無故受襲，「講咗車廂入面咩人都有，（白衣人）都打」，更有人舉手投降仍然被繼續襲擊，武器包括木棍、鐵支、特長的「竹刀」。K形容，白衣人揮動「竹刀」，又插向乘客。白衣人進出車廂施襲至少5次，前排男士手腳擦損，有人頭部流血。

K又指，車門有數次暫時關上，白衣人一開門便繼續指罵，列車後來向屯門開出，K拍攝車廂內情況，照片顯示地上有尖的木棍及破爛雨傘等雜物，K供稱「成個車廂都係擋格時整爛嘅雨傘」 ，之後K及C在屯門站下車，有乘客替他們急救，K指當時感到驚慌，雙腳乏力及胃部不適，兩人送院治療，K指上腹有輕微觸痛，獲一天病假。

證人G則供稱，案發當晚11時前，他與妻子乘坐的列車到達元朗站，看見月台上有很多市民，有人稱下層有襲擊，很危險。G遂到下層大堂查看，看見近50名白衣人在非付費區聚集，並向裡面的人投擲雜物，有人以棒球棍施襲。

G續稱妻子擔心兩人安危，故走回上層月台，惟G走至較遠的扶手電梯時，剛踏上一級則感到後腦被打中一下。

G供稱，當時覺得頭暈，短暫失去視力，但本能地繼續向上走，不久後回頭望，便看見一個白衣人手持棒球棍在扶手梯口，對方當時正以粗口辱罵。G最終返回車廂，在車尾看見另一名血流披面的人，列車其後開出，G送院接受治療，頭部有2cm裂傷，腦部掃描結果指其頭頂有血腫。審訊下午續。

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記者：林欣樂