【確診大廈】新蒲崗金橋大廈增2宗個案　荃灣愉景新城１座西營盤居仁閣上榜

▲ 荃灣愉景新城１座出現一宗確診個案（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘4宗與本地個案相關；另有3宗輸入個案，累計11,067宗確診個案。

據衞生防護中心資料，11宗確診個案中，有2人居住在港島區；有5人居住在九龍區，其中有2人居住在新蒲崗金橋大廈；新界區則有1人；另涉及三間酒店。有關患者住址詳情如下：

有確診者的大廈名單：

港島區：

薄扶林置富花園富恒苑

西營盤居仁閣

九龍區：

新蒲崗金橋大廈（2宗）

觀塘安達邨仁達樓

秀茂坪曉麗苑曉暉閣

油麻地彌敦道375-381號金勳大廈

新界區：

荃灣愉景新城１座

酒店：

西營盤華美達海景酒店

北角華美達盛景酒店

何文田九龍維景酒店

【確診數字】今日新增11宗確診個案 8宗本地個案包括4宗源頭不明。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒