【蚊蟲鼠患】政府擬將鼠患指數監測地區增至50個　雨季前部署逾5,500個捕蚊器滅蚊

▲ 政府制定今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標。（經濟日報資料圖片）

本港鼠患及蚊蟲問題嚴重，政府計劃今年將把鼠患參考指數調查的監測地區增加至50個，合共約2,700個地點放置鼠餌，並在鼠患嚴重地區進行為期1個月防鼠滅鼠工作；又會在雨季前部署逾5,500個捕蚊器滅蚊。

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（5日）舉行會議，制定今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標。港府表示，新一年滅鼠工作制定指標和計劃包括：

食環署放置鼠餌和使用捕鼠器

加強熱能探測攝錄機應用

在全港各區的目標小區和鼠患較為嚴重的監測地區，用攝錄機偵測老鼠活動；改善鼠患參考指數調查；

在今年中前透過政府地理空間信息樞紐平台向各部門發放監測資料；

在今年第二季向公眾發放50個監測地區的鼠患參考指數等。

政府指，房屋委員會則選取約80條重點屋邨，推行額外防鼠措施及宣傳教育工作；路政署則按需要進行後巷改善工程。

港府續稱，食環署今年將把鼠患參考指數調查的監測地區增加至50個，合共約2,700個地點放置鼠餌；第二季開始向公眾發布全部監測地區的指數；在鼠患較為嚴重的監測地區，將進行為期1個月防鼠滅鼠工作，並重新評估情況。

▲ 政府制定今年防治鼠患及蚊患的工作計劃及指標。（經濟日報資料圖片）

滅蚊工作方面，港府今年的工作指標包括：

消除蚊蟲滋生地；

在分區白紋伊蚊誘蚊器指數超出20%警戒水平的監測地區加強防控工作；

維持監測地區的指數不超過40%；

在今年內為去年新增設的白紋伊蚊密度指數訂立相應防治蚊患工作的參考水平。

食環署由今年1月起增加監察地區的數目至64個，合共有約3,440個誘蚊器；整理及檢視自去年4月起收集到的分區密度指數，分析不同季節數據，以期在今年年底前為指數制定參考水平，以便相關部門及時進行防治蚊患工作。

政府說，各部門會在雨季來臨前視察場地和及早清理可能滋生蚊子的地點，並部署超過5,500個捕蚊器以殺滅成蚊；食環署將密切留意本地天氣變化，在雨季前通知各部門同時行動，當中包括霧化工作；各部門亦會在行動期間持續清理蚊子滋生地，因應監測指數情況及時採取具針對性防控蚊患措施，並持續更新蚊患黑點名單。

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記者：陳曉瑩