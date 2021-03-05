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【新冠肺炎】今再多2名外傭驗出體內含變種病毒　另接獲少於10宗初步確診　

社會 16:26 2021/03/05

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

今日3宗輸入個案，均屬外傭及於檢疫期間第二個樣本驗出確診，其中2人均驗出體內有變種病毒N501Y。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘4宗與本地個案相關，詳情即看：【下一頁】；另接獲少於10宗初步確診個案，現時累計有11,067宗確診個案。

今3宗輸入個案，均屬外傭及於檢疫期間第二個樣本驗出確診，其中2人均驗出體內有變種病毒N501Y，包括29歲女（第11059宗），2月22日發病，其於西營盤華美達海景酒店接受檢疫，2月19日從菲律賓抵港；及25歲女（第11066宗），無病徵，其於何文田九龍維景酒店接受檢疫，2月20日從菲律賓抵港。本港累計已確診含有變種病毒個案達53宗。

接種新冠疫苗是疫情受控關鍵，惟港大醫學院最新研究揭示，新冠病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製快，即使注射中和抗體或疫苗，亦未能有效預防鼻腔上皮細胞感染，港大微生物學系講座教授袁國勇提醒，接種疫苗後，仍須繼續戴口罩和清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒傳播。詳情即看：【下一頁】

9類人士不宜接種新冠疫苗，即看：

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同場加映，情侶分手後走不出傷痛，輔導心理學家教路如何安慰分手朋友：

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記者：鄧凱文

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