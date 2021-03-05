【新冠肺炎】今再多2名外傭驗出體內含變種病毒　另接獲少於10宗初步確診　

▲ 今日3宗輸入個案，均屬外傭及於檢疫期間第二個樣本驗出確診，其中2人均驗出體內有變種病毒N501Y。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確案中，有4宗不明源頭個案，其餘4宗與本地個案相關，詳情即看：【下一頁】；另接獲少於10宗初步確診個案，現時累計有11,067宗確診個案。

今3宗輸入個案，均屬外傭及於檢疫期間第二個樣本驗出確診，其中2人均驗出體內有變種病毒N501Y，包括29歲女（第11059宗），2月22日發病，其於西營盤華美達海景酒店接受檢疫，2月19日從菲律賓抵港；及25歲女（第11066宗），無病徵，其於何文田九龍維景酒店接受檢疫，2月20日從菲律賓抵港。本港累計已確診含有變種病毒個案達53宗。

接種新冠疫苗是疫情受控關鍵，惟港大醫學院最新研究揭示，新冠病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製快，即使注射中和抗體或疫苗，亦未能有效預防鼻腔上皮細胞感染，港大微生物學系講座教授袁國勇提醒，接種疫苗後，仍須繼續戴口罩和清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒傳播。詳情即看：【下一頁】

9類人士不宜接種新冠疫苗，即看：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映，情侶分手後走不出傷痛，輔導心理學家教路如何安慰分手朋友：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文