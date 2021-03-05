【悔過書】陳柏宇為新歌打造三部曲　Jason讚MV幕後團隊心思細密

▲ 陳柏宇讚賞幕後團隊心思細密。

陳柏宇 （Jason）繼《感情這回事》及《哪個明日》後，於今日推出新歌《悔過書》。《悔過書》不論在歌曲編製上，以至MV拍攝，整個過程都是一絲不苟，令Jason讚不絕口。

▲ 陳柏宇MV。

《悔過書》來到故事最後章節，其實唱片監製Edward Chan及負責編曲的Ariel早已設計好三首歌的格局：《感情這回事》是樂章的前奏。《哪個明日》是中段，因此有較長的純音樂部份，而《悔過書》則是終站，三首歌曲由樂器運用到Key到整體氛圍都刻意做到一致性，編曲上亦做到前後呼應。

▲ 陳柏宇推出新歌《悔過書》。

Jason 表示：「如果細心去聽，就會發現今次《悔過書》的Outro（歌曲結尾）是跟《感情這回事》的 Intro（歌曲前奏）互相呼應，連同《哪個明日》，這3首歌喺結構上、選擇音色上、音樂表達手法上都有仔細諗過怎樣將它們互相緊扣，所以是可以連在一齊聽，是一個循環。」

在錄製的過程中，Edward與Ariel亦按Jason的演繹，不停修改編曲，令曲詞編唱更能融為一體，有別於過去的流水作業式錄製方式。

▲ 《悔過書》MV。

歌詞內容上，陳詠謙形容為「寫給自己的悔過書，怪自己之前活在別人眼光之下，差點想放棄獨當一面的自己。最失敗的人，就是怕犯錯的人。」

而每一句歌詞，就像是為《悔過書》MV的每個畫面加入註解，而Jason再度以說書人的身份走進畫面，見證MV中故事主人翁葉麗嘉與歐日昇的愛情。

Jason說：「今次以一shot過拍攝，之前我在《霸氣情歌》都試過，但今次有其他演員加入，鏡頭內外要互相配合，都好有新鮮感。」

《悔過書》作為終結，揭開整個音樂故事的來龍去脈，必然令樂迷恍然大悟，但Jason仍請大家多留意場景內的細節，因為工作人員都下過一番苦心，這也叫 Jason格外欣賞。

▲ 陳柏宇在MV演出。

他說：「今次我最鍾意是場景set up，由牆身到地下，以至陳設都好靚，4間房代表不同的時日，牆上不同的相片、日曆等都有hints，等大家知道故事發展，所以我要高度表揚他們所花的心思。」

同埸加映：林二汶訪問

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