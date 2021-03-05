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【新冠肺炎】再多11名確診者康復出院　220人仍留醫13人危殆其中2人去年7月確診

社會 17:04 2021/03/05

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再多11名確診者康復出院，220人仍留醫13人危殆其中2人去年7月確診。（林宇翔攝）

醫管局指，截至今日（5日）上午九時，過去24小時共有11名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有10,604名確診或疑似病人康復出院。
 
目前公立醫院已啟用661間負壓病房，合共1,191張負壓病床，現時共有220名確診病人分別於22間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。

留醫人士中，13人情況危殆，其中第1989及3496宗患者分別於去年7月21日，及8月2日確診，另12人情況嚴重，包括K11 Musea名潮食館疑是傳染源頭的清潔工（第10942宗），其餘195人情況穩定。

病人情況個案編號：

  • 出院：9880、10849、10858、10888、10896、10900、10925、11021、11022、11036、11049
  • 危殆：1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10379、10904
  • 嚴重：6386、7076、7468、8221、9055、9135、9550、9793、10083、10585、10942、10953

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：鄧凱文

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