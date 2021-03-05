【拔罐顏色】荷李活巨星The Rock初嘗拔罐　中醫教從皮膚顏色看健康狀況：紅色或與熬夜有關

▲ 荷李活巨星The Rock初嘗拔罐療法

荷李活動作片巨星「The Rock」狄維·莊遜（Dwayne Johnson）外形健碩，但拍電影期間總有受傷、勞損的時候。日前他在instagram上載拔罐相片，展示背部的紅印，透露自己首次嘗試拔罐，直言很喜歡這種感覺。他更提醒大家：「我們只有一個身體，要好好照顧。」到底拔罐有何功效，是否人人都適合？TOPick曾訪問註冊中醫師古鎧綸，教大家從皮膚顏色看健康狀況。

▲ The Rock初嘗拔罐療法（IG：therock）

從The Rock上載的相片可見，他背部佈滿一個個紅印，有幾個顏色偏黑。雖然是第一次拔罐，看上去比實際極端，但他坦言很享受整個療程，並稱：「經常在尋找新科技，讓這副2億500萬歲的恐龍身體保持平衡，並在最佳狀態。不只為昔日的傷患，還為了日常家庭、工作、訓練等重覆的日程。」

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拔罐針對的病症

本港註冊中醫師古鎧綸曾受訪表示，拔罐的用途一般分為兩類：

治病養生，多見於勞動者、多用體力的人士。

治療痛症，當然仍需視乎位置及安全性。

拔罐的部位：一般在頸的後部、背部、肩頸、腰部、肩周炎等，手掌、腳部則較少做拔罐

適合拔罐人士

古醫師表示，除了嚴重皮膚病、濕疹患者及孕婦，大部分成年人均可拔罐。他提醒，拔罐一般不宜超過10分鐘，但情況因人而異，若變紅或出現缺損則要調節。

皮膚顏色反映健康

紫黑色：有瘀血、內傷，特別是較操勞一族，或是曾經撞車、嚴重受傷等人。此外，寒症比如天氣凍會加重的寒邪，也會令皮膚現紫黑色。

紅色：若皮膚紅腫熱痛，可能與勞損、捱夜等有關。紅色也可能是熱邪所致，該類人士可能有關節痛，並感到傷處發紅發熱。

微紅：若不是太深色，或有水氣的話，則代表該人士偏濕。

古醫師表示，相比針灸療法等，春天最適合做拔罐。春困濕氣重，亦會影響拔罐後皮膚呈微紅色。

愈淺色可能代表身體愈健康，但也視乎拔罐火力、時間長度。但如屬瘀黑色，或是皮膚印很久才消散，是不太健康的。

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責任編輯：羅嘉欣