【星二代】梁芷珮16歲長子考入香港高爾夫球會　3孩靚媽培育高球精英︰盼為港爭光

▲ 梁芷珮16歲長子是高爾夫球尖子，最近考入首屈一指的「香港高爾夫球會」。

憑著《潮什麼》旅遊節目系列為人熟悉的梁芷珮（Christy），38歲已育有3子女，長子Brendan更已經16歲大，是一名高爾夫球尖子，自10歲成為港隊代表。Christy昨在社交平台分享Brendan考入「香港高爾夫球會」青年軍的好消息，希望阿仔將來為港爭光！

梁芷珮上載兩張相片並發文表示，長子考入好難入的「香港高爾夫球會」青年軍，「阿媽好開心，阿仔好生性！希望兒子努力練習為港爭光！」

Christy接受TOPick訪問時解釋，兒子10歲已考入港隊，一直有跟港隊訓練，每星期一至兩次，如今再入到頂級球會，能夠免費使用其粉嶺高爾夫球場密密練波，對提升成績大有幫助，兒子為此感到鼓舞。

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百年球會世界知名

「香港高爾夫球會」於1889年創立，距今132年，是世上最歷史悠久的高爾夫球會之一，也是香港唯一一間能獲選全球首100間高爾夫球俱樂部的高球球會。1959年，香港哥爾夫球會開始在粉嶺高球場舉辦香港高爾夫球公開賽，自此成為年度賽事。

很多高球愛好者都渴望加入「香港高爾夫球會」，Christy表示，老公Ken來自高球世家，長子能夠憑實力入會，可謂光宗耀祖。

老爺排咗好耐都排唔到，好多朋友都想排，有人更排20年都排唔到入去。阿仔之前都考過幾年唔得，今次終於成功入到，我哋同佢都好開心！

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Christy解釋，要考入這家球會難度好高，由於兒子本身是港隊成員，港隊每年均向球員提供加入不同球會的機會，可以免費跟球會打波，因香港缺乏訓練場地，需跟球會才有更多機會練波。故此Brendan每年皆會申請加入不同球會，可惜一直無功而還，至今年終於成功，對提升成績大有幫助。

獲獎學金讀ICHK國際學校

Brendan因為打高球出色，10歲就入到港隊取得獎學金，能資助他就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong），該校有提供英式、GCSE及IB課程，每年學費高達約18.2萬港元。Christy希望兒子能繼續獲得獎學金，以助他升讀大學，並有計劃到葡萄牙或日本留學。

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平價打高球400元玩足一日

不說不知，Brendan的高球天份來自爸爸Ken，爸爸出身自高爾夫球世家，現為一名高球教練，常在周末帶全家人出動打高球，並作出指導。Christy讚揚高球令長子變得乖巧，因高球能訓練孩子的專注力及數學。

可是，高爾夫球向來給人感覺是有錢人玩意，Christy指出，本港其實有很多公共場地，最低入場費只需數十元，而他們常去的滘西洲高爾夫球場，每人付400元連船票餐飲可以玩足一日。「有錢人玩意」全因私人高爾夫球會籍昂貴，才予人有此印象。

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記者︰林綺玲