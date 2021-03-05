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【接種疫苗】政府已去信安老院舍諮詢接種意向　業界欲參加須本月22日前回覆社署

社會 17:39 2021/03/05

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安老院舍屬優先接種新冠疫苗的組別之一。(資料圖片)

政府早前計劃以先導計劃方式，安排為10間安老院舍的長者接種首批新冠疫苗。而政府亦已向其他院舍發信，了解他們參加接種計劃的意向及報名，有意參加的院舍須於本月22日回覆社會福利署。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英透露，業界已收到社署發出的單張，了解當中的參與意向，有意參加的院舍人士可選擇接種科興或復必泰疫苗，有意參院舍已開始通知院友及家屬，解釋接種副作用及不適宜接種等事宜，院舍亦會向醫護詳細交代院友病歷供評估。院舍如選擇接種科興疫苗，將由衞生署安排私家醫生上門接種；而選擇復必泰疫苗則會由醫管局的醫護外展隊到院舍進行接種。

社署會給予院舍4000元資助購買雪櫃及溫度計，作儲科興疫苗之用。對於近日出現接種科興疫苗後不適送院個案，李伯英指事件的確影響到部分人的接種意欲，「話寧願遲啲先打」，他個人則認為不會對影響整體接種情況，政府亦已澄清疫苗與死因沒有直接關係，加上疫苗已經專家審批，屬於個別情況。

另外，他指，如確定接種疫苗出現群體免疫作用後，或會令業界就放寬探訪一事態度軟化，可能容許家屬身穿保護衣、口罩等進行探訪。

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記者：蘇文軒

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