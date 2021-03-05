【遺愛人間】6歲女童患罕見腦瘤捐贈器官救5人　死前與媽媽承諾：要做別人天使

▲ 6歲女童患罕見腦瘤病逝，死後捐贈器官救5人。

大愛令人動容，內地一名6歲女童患上罕見腦瘤，醫生預計她最多只有一年壽命，近日她不幸離世，家人遵從她的遺願，讓她捐出多個器官如肝臟、腎臟及眼角膜，可拯救5人性命。而媽媽沉痛表示，女兒生前很愛漂亮，因此希望為她取出腦瘤時能不剃頭，讓愛女能漂亮離開。

綜合內地媒體報道，6歲女童林諾恩來自福建福州，她在前年12月因頭痛求醫，證實患上「滲透型內因性腦幹膠質瘤」（Diffuse Intrinsic Pontine Glioma、DIPG），屬罕見腦瘤，醫生預計諾恩只有約一年壽命。

為了挽回女兒性命，諾恩的父母用盡方法。除了用藥物治療及化療之外，諾恩戒除一直以來的偏食習慣，選擇吃一些有益食品。一直到去年11月，諾恩再次因腦瘤復發入院，情況愈來愈差。

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諾恩的媽媽明白女兒大限將至，此時不禁忍痛問：「你願意成為天使救其他人嗎？」諾恩一口答應，成為彼此之間的約定。最終諾恩在2月28日停止自主呼吸，在父母同意下，經腦死亡判定而在近日捐出1個肝臟、2個腎臟、1對眼角膜，預計可拯救5人生命。

而她患病的腫瘤組織亦已捐出，有助進行醫學研究，尋找治療方法。諾恩媽媽考慮到女兒很愛美，只是請求醫生取出腦瘤時，不要剃她的頭髮，讓女兒能漂亮離世。

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責任編輯：羅嘉欣