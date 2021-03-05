【校長合唱】全港42位中小學大合唱 鼓勵學生疫情終將會過去

▲ 校長們傾情演出。

全港中小學校自去年12月2日起暫停面授課堂，教育局2月底起增加學校面授課堂時間，讓中小學安排最多三分一學生回校上半日課，但仍然以半日上課為原則。繼上次全港有34名小學校長聯合獻唱「全港校園戰勝Covid歌曲」（Beat Covid MasCue Song），以充滿活力的歌曲向學生宣傳防疫意識後，再有42位中小學校長大合唱「2020 （世界會好返 - 校園版）」，鼓勵學生積極面對，疫情終將過去。

《2020 （世界會好返 - 校園版）》歌曲及作詞是陳恩碩，但作詞分別由4位校長改編，包括聖言中學校長校長黃志強 、香港路德會增城兆霖學校校長許詩禮、 救恩學校（小學部）校長歐偉民及福建中學附屬學校校長徐區懿華。

為何我係度時時網課

課外活動冇咗，網課日夜折磨

一眨眼全年就過曬

要我總括只可以講聲

唉！嘥曬 文憑試考核全部褪曬

細嘅盡力撐住

我哋日日去捱

點諗過世界變得咁快

所有計劃重新洗牌

冇埋 食嘢得兩位，餐具要洗

功課又咁多，心散又再拖

啲功課，做到火 有得出街邊一個想留喺屋企

帶住個罩噏足半日仲有臭味

只不過我驚「我／佢／你」唔爭氣

中咗招分分鐘嚇死 每兩分鐘搓一次手皮都起皺

怕就怕我不羈過龍傳染上頭

點樣噴我都嫌唔足夠

唯抗疫令我緊張到累透 夜晚咳兩聲，我又會驚

諗下係咪有friend，似係有病

啲陰影大過天 每次出街都好怕想唔返屋企

潔淨每套衫褲臭襪仲要抹地

只不過我驚你唔爭氣

中咗招分分鐘嚇死 最想一家一起坐低聯歡一晚

約盡老友親戚暢聚食過節飯

只因我兩三人唔多慣

唯有限聚放寬先再約食晏 麻麻煩煩，做事又慢

循循環環，冇次過關

測到有事 即刻走去醫

世界會好返 各位今年辛苦曬收爐早啲唞

繼續抗戰終於有日會望見盡頭

個疫情靠堅守嚟爭鬥

疫情再差都統統會走 總會有一朝起身見到零宗確診

冇病冇痛街邊店內佈滿路人

餐廳戲院開返曬唔使等

唔怕病毒嘅香港有覺好瞓

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歌詞囊括了學生停課、限聚令等實際處境，相當貼地，校長更穿上校服，又唱又跳，傾力演出，帶出世界終將好轉的正能量信息 。

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責任編輯：王明芳