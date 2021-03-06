【本地玩樂】K11 MUSEA重開全港首個室內Legoland開幕　商場部署多項消費旅遊推廣吸客

▲ 「K11 MUSEA」今日重開，館內全港最大親子室內遊樂場 - 「香港樂高探索中心（LEGOLAND® Discovery Centre）」亦於今日開幕。（林宇翔攝）

「K11 MUSEA」今日（6日）重開，館內全港最大親子室內遊樂場 - 「香港樂高探索中心（LEGOLAND® Discovery Centre）」亦於今日開幕，料可創造近百個職位，亦擬增聘更多人手， 開幕前已售出約3,000張門票。場內10大主題園區玩樂詳情﹑門票收費﹑入場防疫須知等即看：【下一頁】。

隨本港疫情緩和，「K11 MUSEA」已部署多項推動本地消費及重振旅遊業的計劃，勢聯同「香港樂高探索中心」﹑星光大道﹑區內酒店等，將尖沙咀海濱打造成旅遊新景區，以優惠及不同旅遊產品吸本地﹑海外客。

港府擬考慮放寬本地遊旅行團人數限制，旅發局亦計劃重推「賞你遊香港」項目並將名額由1萬加碼2萬個，「K11 MUSEA」發言人表示，商場將與錦倫旅運（Grayline Tours）及世紀假日國際旅行社（Century Holidays）等旅行社，製定多個以遊覽尖沙咀為主的本地遊旅行團行程，

舉例在遊覽星光大道之餘，亦會到商場享用餐飲，推介一些消費產品等。

▲ 「K11 MUSEA」今日重開，並已部署多項推動本地消費及重振旅遊業的計劃。（林宇翔攝）

發言人指，商場在「香港樂高探索中心」開幕後，會聯同星光大道、Water of Stars、﹑梳士巴利花園等尖沙咀景點，打造尖沙咀海濱旅遊新景區，集觀光、消費及親子教育設施於一身，

希望「K11 MUSEA」可以成為一個旅遊目的地，而非商場般簡單。

發言人說，商場已與「香港樂高探索中心」打造逾10種旅遊產品，包括中心入場券優惠、電子消費券及餐飲禮券優惠等，涵蓋購物、餐飲、親子活動及酒店住宿，加強推動本地旅遊業復甦，

會以配套產品為主，營銷模式不用下下講折扣，相信有吸引力。

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新一份《財政預算案》公布，政府擬經八達通﹑Alipay（支付寶）﹑Payme等儲值電子支付工具，向每名18歲或以上港人及新來港人士派5,000元的電子消費劵，最快暑假起接受市民登記，料720萬人受惠。發言人認為，措施對零售市場有幫助，但由於計劃屬新公布，商場仍需要理解清楚當中的發放形式﹑推行時間表等細節，會密切留意相關進展，並與商戶保持溝通，相信推行時會有相應的消費宣傳對策或計劃配合。

發言人亦透露，當香港與新加坡重新啟動「旅遊氣泡」，「K11 MUSEA」將與新加坡航空及國泰航空合作，首100名旅客可獲免費旅遊行程包括美食體驗及其他旅遊產品，詳情有待公布。

對於商場內的「名潮食館」出現多名員工及食客確診新冠肺炎，亦有部分患者先後到訪商場，發言人指，暫時未見事件對商場人流構成影響，強調商場已跟足政府防疫指引，亦有定時進行消毒清潔。

「K11 MUSEA」上周日（28日）起閉館，為館內所有空間進行霧化消毒及加強防疫措施，並安排所有「K11 MUSEA」員工及租戶員工進行病毒測試。商場今日（6日）重開，全部2,000名員工及租客兩次檢測呈陰性，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩