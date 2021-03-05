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【港區國安法】律政司斥有人惡意攻擊依法決定　提醒公眾不宜評論正進行案件

社會 18:14 2021/03/05

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律政司今（5日）發聲明，斥有人惡意攻擊依法決定（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，經過歷時4天的提訊後，其中15人昨獲准保釋候訊，惟律政司即時提出覆核決定，15人依例需繼續還押候訊。據了解，高院將於明（6日）早10時開庭審理有關覆核決定。律政司將會撤回劉偉聰、林景楠、楊雪盈及呂智恆4人的保釋覆核，4人將會被解往西九龍裁判法院辦理保釋手續。

就外界有聲音批評律政司作出的檢控決定，律政司今（5日）發出聲明，對於人惡意攻擊律政司依法執行的決定，表示有關行徑絕不能接受，同時亦提醒社會人士不適宜評論司法程序尚在進行的案件。

聲明中亦提到，　根據《刑事訴訟程序條例》（第221章）第9H條，律政司司長可向法官申請覆核裁判官准予保釋的決定；第9J條指出，若裁判官拒絕准予某人保釋，該人亦可向法官提出保釋申請。另外，第9I條中亦列出，當律政司司長述明擬根據第9H條申請覆核裁判官准予保釋的決定，則在律政司司長提出申請時，如獲准保釋的人士在場，裁判官須命令將該人羈留扣押並帶到法官席前。

聲明續指，條例中第9P條列明，保釋法律程序可報道的內容，只包括涉案人士姓名、被控罪行，保釋結果、條件及案件押後日期。

【港區國安法】律政司撤銷覆核4名被告保釋決定　林景楠楊雪盈呂智恆劉偉聰將獲。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：曾卓鋒

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