【揚眉女子】半工讀考入科大IT界闖出名堂　兩孩港媽曾日做17小時︰成功無分性別

▲ Daisy自言女性要在IT業站穩，便要加倍努力爭取客人的信任，更自言女性較男性更細心及有耐性，在設計電腦系統上會更全面，有著優勝之處。

社會有一些行業，似乎是男性的天下，IT業便是其中之一。不過，育有兩位兒子的港媽周靄儀（Daisy）就在IT界打滾了逾20年，20多歲時已有擁有自己的科技公司——泰美科技（Intimex），近年更創立網購平台。Daisy自言女性要在IT業站穩，便要加倍努力爭取客人的信任，更自言女性較男性更細心及有耐性，在設計電腦系統上會更全面，有著優勝之處。

都說性格改變命運，個性帶男性剛強、凡事喜歡理性分析的Daisy，似乎注定跟IT業結緣。她個性的煉成，便要由小時候開始講起。「我出身於基層家庭，自己是家中老大，小學時已要幫手煮飯，在家中更會協助媽媽做啤膠工作。中學大部分時間都是半工讀，做過不少行業，如售貨員、電腦調查員及補習等，學費及生活費都靠自己賺回來。」

年少時的她已深明知識才能改變命運，於是一直發奮讀書，成績名列前茅。

▲ Daisy雖然是老闆，但很多事都親力親為，工作很忙碌。(黃建輝攝)

憑著個人努力，Daisy考入了心儀的科技大學數學系，但由於要在開學前交上18,000元學費，屋企負擔不起，Daisy不想放棄升學機會，便想辦法在3個月內湊夠學費。「在柴灣找到一份月薪6,000元的初級秘書工作，我當時住屯門，位置很遠，但我計過做3個月便剛好有18,000元，於是便決定上班。每天由屯門返工，交通來回要4個小時，為慳錢就天天帶飯，加上周、六日要跟人補習，最終我在3個月內湊足了學費。」

把IT結合商業提升公司水平

Daisy在大學選讀數學科，1997年畢業後被一間小型的貿易公司受聘為Administrative Officer，薪金不算高，但有一個原因令她接受這份工作。「老闆跟我講每年可以出4-5次trip，當時我從未搭過飛機，覺得有人工收又可以免費旅行很着數，於是便一口答應，考完畢業試後第二天便正式上班。」

Daisy在大學時曾讀過Computer Programming，她便想如何能把商業及IT結合以提升公司的水平。她開始在公司推行電腦化，第一步便是統一用電郵跟客人聯絡。「當年商務上的往來是主要靠Fax機，很少人認識Email，當時我老闆十分抗拒，因不知道我跟客人講甚麼，於是我便把所有Email列印出來，讓他先過目，這才令他放心。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

數碼化令生意急增10倍

公司逐步數碼化，節省不少營運成本，運作效率亦提升，令公司的生意於3年內提升了10倍。後來Daisy見IT結合商業十分成功，於是決定投身數碼事業，在2000年加入了泰美科技。「當時我上司是一位從美國矽谷回港的IT人，他教曉我很多數碼知識，令我獲益良多。」Daisy後來升為CEO，更成為泰美科技的老闆之一。

由於2000年初，電腦科技仍未在香港很普及，Daisy自言生意一般，後來成功於2003年跟香港貿易發展局合作，成為了事業的新轉機。「當時我從30幾間科技公司脫穎而出，成功取得為貿發局建構穩定快速的客戶管理系統。由於我們要在1年內為800間公司做Website，工作量很大，我一周返7日工，天天早上9時做到凌晨2時，日日做足17小時，回家梳洗及休息一下，又立即回到公司再做過。」

工作已十分繁忙，還要面對男性行家的冷言冷語。「當時有些同行見到我，就會問我︰『你搞唔搞得掂呀？有無蝕錢呢？』因我是女性，他們有點質疑我的能力。」

Daisy自言在以男性主導的IT行業中，女性或多或少都會受到歧視，但她卻覺得女性其實有很多優勢。「女仔會比較細心，往往在細節上都注意得到。而且亦較具耐性，當年我不少客戶都不明白電腦科技，我願意花時間詳細解釋。其實客人要知道科技如何幫助公司發展，才願意投放更多的資金。」

▲ 因公司曾出現員工辭職潮，Daisy便致力提高公司士氣及製造和諧氣氛，更在辦公室貼出一些海報，像這張便寫有︰「做快啲、做好啲，但係唔好開OT」。(黃建輝攝)

曾有一半公司員工辭職

憑着Daisy的努力，公司生意愈做愈好，甚至引來同行抄襲的情況。「2011年，我們發現有行家把名字改到跟我們公司差不多，更聘用我的舊員工跟客人簽約，有冒充我們公司之謙，嚴重影響生意及名聲，後來要找律師處理。」

難題得以解決，Daisy說多得員工的通力合作，更認為一間公司的成敗，員工擔起一個很重要的角色，她從前並不明白這道理，更差點令公司走上結業之路。「某一年，公司在3個月內有一半同事辭職，我並不知道甚麼地方出錯，後來了解後發現因我只埋首工作，沒有跟員工好好溝通及相處，令他們做得不開心，於是我便積極改善大家的關係及加強溝通，更報讀了人事管理課程，進一步提升自己管理的水平。」

Daisy的公司創立初期，主要是提供網上貿易系統，近年亦加強發展數碼推廣營銷(Digital Marketing)，於2020年推出網購平台「擺檔」，協助本地產品打入海外市場，讓更多外國人認識香港人的創意及多變的精神。

另外，亦有概念創新的儲蓄理財平台的「撐先」，主要針對一些在財務上有憂慮的人，養成儲錢的習慣。「其實很多年輕人都是月光族，我希望透過科技，幫助他們建立正確的理財概念。」

記者：招美寶