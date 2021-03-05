【學海無涯】中五畢業打十份工終心繫保育　香港最年輕「蛇王」赴台苦讀大學增值

▲ 31歲的李詠豪（Ken）是香港最年輕「蛇王」，經歷社會大學的洗禮後，決心到台灣苦讀大學增值。

外界對「蛇王」的印象離不開上了年紀的蛇店師傅，31歲的李詠豪（Ken）卻是香港最年輕的「蛇王」，人稱「蛇王李」。Ken自小對生物尤其蛇類情有獨鍾，中五畢業後做過十多份工作，發覺最愛仍是生態保育。求學有心不怕遲，他經歷社會大學的洗禮，決心到台灣苦讀大學學位增值，加強生物知識同時提升專業。

自學捉蛇 無心向學職場尋覓

在Ken的記憶中，幼稚園時已通山跑，早對野生動物、兩棲爬蟲類及昆蟲有濃厚的興趣。小時候爸爸會帶他去看蝌蚪，觀察不同的動物，他特別喜歡看生物類圖書，熱愛到郊外考察，小二萌生捉蛇的想法，但沉著的他會先看書分辨哪種蛇有毒，自學研究捉蛇方法，也會請教蛇店師傅。

▲ Ken喜歡看生物類圖書，自學研究捉蛇方法。（文子健攝）

中學無心向學的Ken笑言「屋企搵支筆都無」，一心只想讀至中五畢業後工作。他做過售貨員、搬運工、餐飲業、服務業、物流、寫字樓等十多個行業，發覺自己性格坐不定，也心知當工作與生物毫無關係，便慢慢失去興趣，終在18、19歲轉職至嘉道理農場擔任動物保育工作，包括處理被捕獲的蛇。

每日返工都接觸到好多動物，也有使命感要治療受傷的動物，再將牠們送回野外，這份工作令我認清自己想要的是甚麼。

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重返校園台灣升學讀生物系

當時Ken在嘉道理農場認識了一位博士生朋友，對方有感Ken熱衷研究生物，建議他讀書增值，將來可在這方面更進一步發展。他仔細考慮後，選擇到生態研究較成熟的台灣升學，家人一度反對，質疑他向來不愛讀書，是否為逃避工作才重返校園。

▲ Ken對蛇情有獨鍾。（相片由受訪者提供）

最終他不顧一切，用積蓄交學費，入讀台灣東海大學生物系，不過未讀過高中的他要先完成一個為期8個月的A-Level課程，才進入4年大學課程。他坦言「好憎讀書」，但為了自己喜歡的事情就要堅持下去。

未讀過理科的我重頭來過，問朋友的弟妹借中三的生物、物理、化學課本，用一年時間將以前沒讀過的讀完。

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東海大學座落於台中大度山山坡，不時有蛇進入校園及宿舍，Ken即時由學生變身「蛇王」在異地捉蛇，甚至製作學校野生蛇類名錄，圖文並茂方便校內保安辨認。Ken畢業後回港，出任多所大學的研究助理，4年多來將大學知識學以致用。

最年輕「蛇王」17歲起助警方捉蛇

Ken對香港的「捉蛇史」瞭如指掌，講述1970年代一群外國人成立香港捉蛇隊的志願團體，處理蛇入屋的個案，直至1990年代初捉蛇隊解散，就轉由警方處理誤闖市區的蛇類。過去警方邀請的「蛇王」多是蛇店師傅，而Ken早於17歲左右開始協助警方捉蛇，可說是現時全港最年輕的「蛇王」。

▲ Ken眼見蛇遭受不當對待而受傷，大感心痛。（文子健攝）

十多年來Ken捉蛇無數，單是2020年他已捉過近100條蛇。他隨身攜帶的捉蛇工具，包括伸縮蛇勾、捉蛇專用手套、蛇鉗、眼罩及蛇袋。他對蛇類的認識非常深入，侃侃而談不同蛇類的特性︰

蛇喜歡狹窄的環境，將牠們放入布袋安全感較大，會較安靜，放入箱則會嘗試逃脫。

他憶述2019年10月，在荃灣一個商場捕捉眼鏡蛇，過程相當驚險。當時他捉緊蛇頭之際，眼鏡蛇卻突然噴出毒液，直射他的眼睛。他一方面忍受著刺痛緊抓蛇頭，另一方面趕到洗手間清洗眼睛，幸未有傷及眼睛，亦成功捕獲眼鏡蛇。

拍片捕捉蛇生態罕見畫面

身為年輕「蛇王」，Ken除了捉蛇外還會拍攝，他早前獲香港電台邀請擔任導演，拍攝4集節目《大自然逐樣講》，第1集於本周六（6日）晚上10時50分在港台電視31播出，讓觀眾近距離認識本地出沒的蛇類習性和生態。雖然每集節目僅5分鐘，但Ken足足花了兩個月時間捕捉珍貴的畫面，當中包括青足蛇吃蛙、蛇遇上天敵蜈蚣、水蛇交配等。

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口才了得的Ken曾是Top Sales，不愁賺錢，卻寧願選擇一條自己喜歡的路，只希望能力所及繼續做「蛇王」，終身與蛇結下不解緣。

賺錢當然好，但當你所做的事情幫到環境及動物，也能維持生活，是否更好呢？這是我選擇的路。

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記者：駱秀玲