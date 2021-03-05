【百年古蹟】古蹟辦建議主教山配水庫評為一級歷史建築　古諮會下周四將討論

▲ 深水埗主教山百年配水庫內發現古羅馬式歷史建築。

去年底深水埗主教山配水庫有逾百年歷史的食水減壓缸，因水務署工程而曝光，社會紛紛要求保育相關建築。古物諮詢委員會下周四（11日）將開會，議程包括歷史建築評估工作。

據古物古蹟辦事處向古諮會提交討論文件，建於1904年、俗稱主教山配水庫的前深水埗配水庫，以及建於1894年、油麻地京士柏前油蔴地配水庫都獲建議評為一級歷史建築。

而建於1860年代的西營盤磅巷台階亦獲建議評為二級歷史建築。

古蹟辦指，待古諮會通過建議評級後，古蹟辦會將有關資料上載網頁，進行一個月公眾諮詢，讓古諮會考慮公眾意見後，再確定最後評級。

根據政府規定，古諮會經討論後，可把受到破壞或拆卸威脅的歷史建築，列為暫定古蹟，有效期為12個月，除非獲古物事務監督批准，否則不得破壞建築物。不過若食水減壓缸進一步列為法定古蹟後，才有機會永遠獲保留；可是，若古諮會日後僅把建築物，列為一級、二級或三級歷史建築，業主或擁有人則仍有權拆卸歷史建築。

此外，古諮會在下周四的會議亦會討論將3項一級歷史建築列為法定古蹟，包括西營盤般咸道9A號般咸道官立小學、大埔運頭角里11號舊大埔警署及沙頭角山咀村協天宮。

早前聯同民間團體「活現香港」發表評估報告的建築歷史學者黎雋維認為，古蹟辦先將主教山配水庫評為一級歷史建築，可能為程序上的需要，但由於法例僅保護法定古蹟，即使當局已表明會保育建築，亦擔心將來政策有變，團體會爭取未來將建築評為古蹟。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒